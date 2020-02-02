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Некрасивые события: абсолютно неприемлемым прыгание за ключами в руках главы Чувашии назвал Кремль

19:04 02.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо, — сказал Дмитрий Песков.

Некрасивые события: абсолютно неприемлемым прыгание за ключами в руках главы Чувашии назвал Кремль
Глава Чувашии заставил прыгать за ключами спасателя. Теперь его исключили из Единой России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал отставку главы Чувашии – Михаил Игнатьев лишился своего поста «в связи с утратой доверия».

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — сказал Песков.

Скандал с участием Игнатьева разразился после того, как в Интернет попало видео, на котором чиновник заставил начальника городской пожарной части подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей. Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из «Единой России», а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой.

31 января в отставку ушло правительство Чувашии. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев – он будет занимать пост до вступления в должность нового избранного главы. Выборы пройдут в Единый день голосования – 13 сентября 2020 года.

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