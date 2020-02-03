25 лет назад похоронили в Бердске первых погибших на чеченской войне из Бердской бригады спецназа

Бердчане Александр Загороднев, Андрей Загорский и Сергей Проняев погибли в составе группы капитана Игоря Лелюха при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года. Всего бердский спецназ потерял на первой войне в Чечне 14 солдат и офицеров.

4 декабря 1994 год. Группа Лелюха на аэродроме Толмачево за несколько минут до отправки в Чечню. На фото — Игорь Лелюх стоит крайний слева, Андрей Загорский — третий слева во втором ряду, Александр Загороднев — второй слева в первом ряду, Сергей Проняев — второй слева во втором ряду

Сегодня, 3 февраля, исполняется 25 лет с того дня, как похоронили в Бердске погибшего на первой чеченской войне Александра Загороднева. Неделей раньше пришел «груз 200» с телом Андрея Загорского. Сергея Проняева, третьего бердчанина из группы капитана Игоря Лелюха, погибшей при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года, предали земле более чем через три года. Они ушли на войну из Бердской бригады спецназа.

Погибли первыми

В Бердске чтят память погибших на войне в Чечне. И не только потому, что в России есть закон об увековечении памяти защитников Отечества и государство должно ухаживать за их могилами, устанавливать памятники и мемориальные доски, в их честь создавать музеи и называть улицы. А потому, что живут в Бердске их матери и вдовы, дети и сослуживцы, одноклассники и соседи, которые никогда не забудут своих родных и близких. И 25 лет, прошедшие с первой чеченской войны, не вылечили их душевные раны.

В первую чеченскую, которая официально продолжалась с декабря 1994-го по декабрь 1996 года, погибло 14 военнослужащих бердской бригады спецназа ГРУ. Их имена высечены на памятнике, установленном на территории гарнизона, куда сейчас, после расформирования войсковой части в 2009 году, вход посторонним запрещен. Ветераны боевых действий, как могут, поддерживают мемориал в хорошем состоянии. Городу он не принадлежит.

Первыми с начала чеченской войны погибли в ночь на 1 января 1995-го бойцы из группы капитана Игоря Лелюха бердской бригады спецназа. Сразу шесть из семи. В живых остался только Юрий Созинов. Младшего сержанта Владимира Казакова так и не нашли (позже его признали умершим по суду). На поиски тел убитых военнослужащих из Бердска в Грозный прилетел разведотряд под командованием капитана Евгения Конопелькина. Обнаружить погибших десантников удалось лишь в конце января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». До этого времени они считались без вести пропавшими.

«23 января 1995 г. в 10.30 во дворе дома №19 по ул. Комсомольская мною был обнаружен труп капитана Лелюха И. В. На перекресте улиц Комсомольской и Рабочей на обочине дороги в это же время был найден труп прапорщика Загорского А. В. Погибшие разведчики были отправлены в морг аэропорта Грозный-Северный… После этого в течение 3-х дней мой отряд продолжал поиски в районе улиц Комсомольская, Рабочая, Вокзальная, Чичерина, К. Маркса. 26 января в 11.00 около дома с табличкой ул. Комсомольская квартал 274 в завале был обнаружен труп прапорщика Загороднева А. Н. В 40 метрах от погибших Лелюха и Загорского на том же перекрестке. Прапорщик Загороднев был завален листами железа с крыши близстоящего дома, что затруднило поиски…», — написал в отчете Конопелькин.

Далее отряд направил все усилия на поиски пропавших младшего сержанта Казакова и прапорщика Проняева. Две чеченки анонимно, опасаясь мести боевиков, рассказали, что БМП (в ней ехал лейтенант Ерофеев) подбили возле 5-этажки. Из машины выскочили два человека и побежали к первому подъезду, где и были убиты. Один из них по описанию похож на Ерофеева. «После под БМП был обнаружен сгоревший до неузнаваемости труп солдата Российской армии. Анализ событий позволяет предположить, что это труп Казакова… Поиски прапорщика Проняева ни к чему не привели, его следов обнаружено не было», — напечатал на машинкке Конопелькин.

Сергея Проняева похоронили в Бердске самым последним из группы Лелюха — лишь в 1998 году после того, как его тело опознали в морге Ростова-на-Дону по ДНК матери. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Оксана Проняева, вдова Сергея, она за три года поисков пересмотрела фото и видео с сотнями изуродованных войной трупов и останков тел погибших, расстрелянных, взорванных, сожженных. Самые страшные кадры ей не показывали, щадили. А идентифицировать Сергея удалось благодаря тому, что в России появился аппарат для установления подлинности останков расстрелянной царской семьи.

Вспомним всех поименно…

В группе Лелюха было трое бердчан — Александр Загороднев, Андрей Загорский и Сергей Проняев. Все они закончили Бердский электромеханический техникум. В начале 90-х годов обзавелись семьями, кормить которые в трудные постсоветские годы становилось все сложнее — зарплату не выплачивали месяцами. Они пошли контрактниками в сецназ. И навсегда остались молодыми, полными надежд и планов. За них сейчас живут их дети.

Александр Загороднев

Прапорщик Александр Загороднев прогиб в 27 лет. Он закончил школу №10 и поступил в Бердский электромеханический техникум. В 1986-м был призван в армию. После демобилизации получил диплом БЭМТа и пошел работать на химзавод — наладчиком станков по изготовлению шприцев. В июне 1993 года призван по контракту в войсковую часть 64655 — Бердскую бригаду спецназа. За участие в штурме Грозного посмертно награжден орденом Мужества.

В день окончания школы в 1985 году Саша, как и его одноклассники, написал письмо в будущее. «В 1995 году мне будет 27 лет, и я найду свое место в жизни. У меня будет дом, красивая жена и хорошие дети… К тому времени наш город станет еще красивее, еще уютнее. Мы пройдем по улицам нашего города и вспомним наши школьные годы, все то, что было 10 лет назад». Александр собрал своих одноклассниках через 10 лет после выпускного — на своих похоронах 3 февраля 1995-го.

Его дочке Оле тогда было 5 лет. Жена Светлана не верила до последнего, что ее Саша больше не вернется к ним. 12 января она получила от него письмо из Чечни (видимо, долго шло), а через 4 дня ее вызвал комбриг Леонид Полков и сообщил, что Александр Загороднев пропал без вести.

Андрей Загорский

Прапорщик Андрей Загорский закончил школу №5 и Бердский электромеханический техникум по специальности «радиотехник». После армии работал в милиции. В 1989-м Андрей и его возлюбленная Лена поженились, а через год у них родился сын Максим. Загорский работал военруком в школе, а в 1993 году поступил на службу по контракту в Бердскую бригаду спецназа ГРУ. Погиб при штурме Грозного в новогоднюю ночь 1995-го. Посмертно награжден орденом Мужества.

И Елене Загорской, как Светлане Загородневой, в бригаде сообщили о том, что ее муж пропал без вести. Но уже 28 января 1995-го его похоронили на бердском кладбище. В свидетельстве о смерти указано: «Место смерти: район боевых действий — Чечня. Причина смерти: гибель связана с исполнением правительственного задания в Чеченской республике».

Сергей Проняев

Прапорщика Сергея Проняева из группы капитана Игоря Лелюха похоронили самым последним — через три с половиной года со дня гибели. Ему было 26 лет. За его плечами были 8 классов в школе №5, учеба в Бердском электромеханическом техникуме, срочная служба в армии, работа вахтовым методом на Севере. 13 апреля 1994 года он подписал контракт и начал служить в Бердской бригаде спецназа. А в феврале того же года у него с женой Оксаной родилась дочка Сонечка. Когда Сергей уезжал в свою первую и последнюю командировку в Чечню, дочери не было и года, а жене — 21.

В конце января 1995-го Сергея Проняева не нашил среди убитых в Грозном. Только спустя полгода суд признал его погибшим во время боевых действий. Мать и жена Сергея мотались по моргам Новосибирска и Ростова-на-Дону в поисках тела своего родного человека. Они просмотрели сотни фотографий и километры видеопленки с изображением останков погибших. Оказалось, что тело прапорщика Проняева три с половиной года пролежало неопознанным в ростовском рефрижераторе. Его идентифицировали по ДНК матери, а Оксана узнала татуировку на руке. Груз 200 доставили в Бердск 24 июня 1998 года. В тот же день Сергея Проняева похоронили с воинскими почестями. Казалось, весь город пришел проститься с героем. Он награжден орденом Мужества. Посмертно.

Сведения о пулеметчике Владимире Казакове есть в Книге памяти о российских военнослужащих, павших в первую чеченскую войну. В ней увековечены имена 3500 солдат офицеров, погибших, умерших от ран, контузий, травм и заболеваний, а также пропавших без вести в ходе 2-летнего вооруженного конфликта.

Владимир Казаков родился 9 декабря 1970 года в селе Луговое Новосибирского района. Он учился в Новосибирском колледже. С июня 1993 года служил в Вооруженных силах. С декабря 1994-го принимал участие в боевых действиях в Чечне. Пропал без вести 1 января 1995 года в Грозном. Позже он признан умершим решением Бердского горсуда. Посмертно награжден орденом Мужества. Имя Владимир Казакова увековечено на мемориале в Искитиме.

Они погибли как герои

По воспоминаниям сослуживцев, с 20 по 31 декабря 1994 года группа капитана Лелюха совершила 9 разведывательных выходов. Без потерь. 1 января 1995-го ранним утром БМП, в котором находились Лелюх, Загорский, Загороднев и Проняев, возглавила колонну, въезжавшую в Грозный. На перекрестке боевая машина была подбита из гранатомета. Лелюх принял решение покинуть БМП и прикрыть огнем отходящую колонну.

Прапорщики Загорский и Загороднев расположились справа и слева от своего командира, отсекая дудаевцев. Прапорщик Проняев в начале боя вел огонь под прикрытием БМП, обеспечивая отход солдат и офицеров мотострелковой бригады. Жестокий бой длился около двух часов. Спецназовцы уничтожали боевиков из стрелкового оружия и гранатами. Когда все затихло, боевики буквально изрешетили пулями тела наших бойцов — видимо, боялись их и мертвыми. Добили в упор тяжело раненого командира группы. Их нашли через три недели на тех местах, где они приняли героическую смерть.

Их имена высечены золотом

Имена 14 погибших в первую чеченскую войну десантников высечены на памятнике, установленной на территории бригады в Бердске

2 декабря 1996 года на территории бердской бригады спецназа по инициативе комбрига Леонида Полякова открыли памятник погибшим в первой чеченской войне. С обеих сторон установлены бюсты Героев России Дмитрия Ерофеева и Игоря Лелюха. На мемориальной плите из красного мрамора надпись «Вечная Память и Слава нашим боевым товарищам» и список погибших.

Капитан Лелюх И. В.

Прапорщик Загороднев А. Н.

Прапорщик Проняев С. Г.

Капитан Саламов Р. Ш.

Рядовой Кагарманов С. Ф.

Рядовой Давлятов Р. А.

Ст. прапорщик Саморуков Б. Ф.

Лейтенант Ерофеев Д. В.

Прапорщик Загорский А. В.

Мл. сержант Казаков В. Н.

Лейтенант Черненко В. В.

Лейтенант Марьин А. А.

Рядовой Ведяпин С. Г.

Лейтенант Мельников А. С.

Капитан Игорь Лелюх уроженец Витебской области 1967 год рождения. В 1989 году окончил Новосибирское ВВПОУ, после чего выбрал для службы 67-ю бригаду спецназа с местом дислокации в Бердске. 4 декабря 1994 года он прибыл в Моздок (Северная Осетия), откуда со своей разведгруппой осуществлял успешные выходы на территорию Чеченской Республики. Погиб 1 января 1995 года во время помощи 131-й мотострелковой бригаде, попавшей в засаду при штурме Грозного. Он похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. Посмертно ему присвоено звание Героя России. В честь Игоря Лелюха названа улица в Бердске.

Капитан Рустем Саламов служил в бердской бригаде спецназа, принимал участие в первой чеченской войне с мая 1995 года в качестве командира группы. Погиб 9 июля 1995-го в возрасте 26 лет. Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на мусульманском кладбище в родном селе в Киргизии.

Рядовой Сергей Кагарманов, разведчик-снайпер, служил по призыву в бердской бригаде спецназа с ноября 1994 год. Погиб в Чечне 28 марта 1996 года. Ему было 20 лет. Его командировка на первую чеченскую войну началась в мае 1995-го. Он награжден медалью Суворова и орден Мужества посмертно. Похоронен в селе Пихтовка Колыванского района Новосибирской области.

Рядовой Рустам Давлятов, разведчик бердской бригады спецназа, 1973 года рождения. Призван в армию в ноябре 1994 года. Принимал участие в боевых действиях на территории Чечни с июня 1995-го. Погиб 10 августа 1996-го. Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества (посмертно). Похоронен на родине в Таджикистане.

Старший прапорщик Борис Саморуков служил замкомандира группы в бердской бригаде спецназа. Родился в 1966 году. Учился в средней школе в Линево Искитимского района, закончил речное училище и Бердскую школу ДОСААФ. Призван по контракту в декабре 1994 года сразу попал на чеченскую войну. Погиб 11 августа 1996 года. Награжден медалью «За отвагу, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», орденом Мужества (посмертно). Похоронен в п. Керамкомбинат Искитимского района Новосибирской области.

Лейтенант Дмитрий Ерофеев погиб в составе группы капитана Игоря Лелюха в ночь на 1 января 1995 года при штурме Грозного. Его боевая машина была подбита. Будучи тяжело раненым, он остался прикрывать отход подчиненных. Сражался до последнего патрона. Ему посмертно присвоено звание Героя России. Ерофеев похоронен в родном алтайском селе Топчиха. Его именем названа местная школа, где он учился. В Топчихе установлен памятник герою.

Лейтенант Виктор Черненко по окончании Омского высшего командного училища году направлен служить в Бердскую бригаду спецназа. С сентября 1995 года воевал в Чечне. Погиб 28 марта 1996-го в возрасте 22 лет. Посмертно представлен к награде — ордену Мужества. Похоронен на аллее Славы в пос. Ищеевка Ульяновской области. Его имя увековечено на мемориальной доске, установленной на площади 30-летия Победы в Ульяновске.

Лейтенант Алексей Марьин, суворовец, служил в Бердской бригаде спецназа по окончании в 1995 году Новосибирского военного командного училища. И же 6 октября 1995-го попал в Чечню. Первая командировка в район боевых действий длилась до 12 января 1996 года, вторая — с 15 апреля того же года. Погиб 21 июля 1996-го. На следующий день ему исполнилось бы 22 года. Награжден медалью «За отвагу». Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.

Рядовой Сергей Ведяпин служил старшим разведчиком в Бердской бригаде спецназа с июня 1996 года. И уже в августе того же года командирован в Чечню. 10 августа 1996-го он пропал без вести в районе боевых действий. Позже судом он признан умершим. Рядовой Ведяпин посмертно награжден орденом Мужества. Его официальной могилы нет на этой земле.

Лейтенант Александр Мельников, уроженец Барнаула, был командиром группы бердских десантников. В 1996 году он окончил Новосибирское военное училище и сразу же попал в Чечню. Он погиб 3 октября в возрасте 21 года. Награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества . Посмертно. Похоронен в с. Новообинцево Алтайского края. В сельской школе, где он учился, в память о нем установлена мемориальная доска.

цифры

* С 1994 по 1996 год 1018 бердских спецназовцев участвовали в боевых действиях на территории Чечни.

* Они уничтожили 930 боевиков, 150 автомобилей, 9 огневых точек, 11 минометных расчетов.

* Ими захвачено свыше 612 тыс. боеприпасов и 71 единица стрелкового оружия боевиков.

«Курьер. Среда. Бердск» встретился с вдовами погибших в Чечне бердчан. Подробности — в ближайшее время.