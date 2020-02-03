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За окном холод и дождь? Зато дома тепло и уютно в любую погоду с окнами от компании «Профессионал»

09:17 03.02.2020 Фото: pxhere.com
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Окна от компании «Профессионал» это : гермитичность, ветро, влагонепроницаемость,отличная шумоизоляция.

За окном холод и дождь? Зато дома тепло и уютно в любую погоду с окнами от компании Профессионал
Выбирая нас, вы выбираете качественные и долговечные окна для своего дома

Окна от компании «Профессионал» это:

-гермитичность;

-ветро, влагонепроницаемость;

-отличная шумоизоляция

-приятная цена;

-бесплатный замер и вызов специалиста;

-быстрая и качественная установка окон;

-долговечность.

Выбирая нас, вы выбираете качественные и долговечные окна для своего дома! Наш опыт -ваша уверенность!

Всегда ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 67, 2 этаж, 209к.

Номер для связи: 3-71-81, 8-913-206-71-66, 8-913-981-27-57

Источник: Раздел Пластиковых окон «Профессионал» на сайте Весь Бердск

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