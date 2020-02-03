5 шагов приготовления вкусного морского окуня от магазина «Хороший»

Не знаете что приготовить на ужин? Хотите чтобы он был вкусный, сытный и полезный? Лучшее решение это запеченый морской окунь.
ШАГ 1
Окуня моем, счищаем чешую и удаляем черную пленку в брюшке. Делаем продольные надрезы вдоль тушки с обеих сторон.
ШАГ 2
Рыбку кладем в пакет, добавляем соль, пакет плотно завязываем и переворачиваем несколько раз, чтобы соль равномерно распределилась по рыбе. Оставляем минут на 15-20.
ШАГ 3
Готовим соус. В миску кладем сметану, добавляем приправу для рыбы, перец, лимонный сок.
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ШАГ 4
Выкладываем рыбу в огнеупорную форму на пергамент или коврик для запекания (можно сделать подушку из лука). Обмазываем окуня готовым соусом, сверху посыпаем тертым пармезаном и миндальными лепестками.
ШАГ 5
Отправляем в предварительно разогретую до 200°С духовку примерно на 20 минут. Приятного аппетита!
За свежим морским окунем приходите в магазин «Хороший» по адресу: ул. Микрорайон, 25б, ул. Горького,4.
Источник: Раздел Магазина морских продуктов»Хороший» на сайте весь Бердск