03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Стиль жизни

5 шагов приготовления вкусного морского окуня от магазина «Хороший»

08:27 03.02.2020 Фото: Магазин морских продуктов"Хороший"
0

Не знаете что приготовить на ужин? Хотите чтобы он был вкусный, сытный и полезный? Лучшее решение это запеченый морской окунь.

5 шагов приготовления вкусного морского окуня от магазина Хороший
5 шагов приготовления вкусного морского окуня от магазина «Хороший»

Не знаете что приготовить на ужин? Хотите чтобы он был вкусный, сытный и полезный? Лучшее решение это запеченый морской окунь.

ШАГ 1

Окуня моем, счищаем чешую и удаляем черную пленку в брюшке. Делаем продольные надрезы вдоль тушки с обеих сторон.

ШАГ 2

Рыбку кладем в пакет, добавляем соль, пакет плотно завязываем и переворачиваем несколько раз, чтобы соль равномерно распределилась по рыбе. Оставляем минут на 15-20.

ШАГ 3

Готовим соус. В миску кладем сметану, добавляем приправу для рыбы, перец, лимонный сок.

На весь экран

ШАГ 4

Выкладываем рыбу в огнеупорную форму на пергамент или коврик для запекания (можно сделать подушку из лука). Обмазываем окуня готовым соусом, сверху посыпаем тертым пармезаном и миндальными лепестками.

ШАГ 5

Отправляем в предварительно разогретую до 200°С духовку примерно на 20 минут. Приятного аппетита!

За свежим морским окунем приходите в магазин «Хороший» по адресу: ул. Микрорайон, 25б, ул. Горького,4.

Источник: Раздел Магазина морских продуктов»Хороший» на сайте весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите морского окуня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убить пистолетом угрожал матерящихся подростков житель Ленинградской области
10:15 03-02-2020
Убить пистолетом угрожал матерящихся подростков житель Ленинградской области
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
10:15 03-02-2020
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Землетрясение в 3,1 балла зафиксировали к западу от Барнаула
10:06 03-02-2020
Землетрясение в 3,1 балла зафиксировали к западу от Барнаула
Снимки пораженных коронавирусом легких опубликовали врачи
10:00 03-02-2020
Снимки пораженных коронавирусом легких опубликовали врачи
361 человек погиб из-за смертельного коронавируса в Китае 1
09:48 03-02-2020
361 человек погиб из-за смертельного коронавируса в Китае
1,5 тысячи пар поженятся в "красивые даты" в феврале в Москве
09:45 03-02-2020
1,5 тысячи пар поженятся в
На "троечку с минусом" оценил организацию школьной медицины врач Рошаль
09:30 03-02-2020
На
Диагностический тур в санатории "Рассвет" - проверь здоровье своего организма
09:27 03-02-2020
Диагностический тур в санатории
За окном холод и дождь? Зато дома тепло и уютно в любую погоду с окнами от компании "Профессионал"
09:17 03-02-2020
За окном холод и дождь? Зато дома тепло и уютно в любую погоду с окнами от компании
Планы сделать Донбасс процветающим озвучили на Украине
09:15 03-02-2020
Планы сделать Донбасс процветающим озвучили на Украине