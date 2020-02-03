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Здоровье

Диагностический тур в санатории «Рассвет» — проверь здоровье своего организма

09:27 03.02.2020 Фото: ООО Санаторий «Рассвет»,
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Теперь диагностику организма можно пройти в одном месте в комфортных условиях, экономя не только деньги, но и время.

Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма
Диагностический пакет «Общая диагностика» позволяет за кратчайшие сроки провести максимально комплексную диагностику всего организма сразу в нескольких направлениях

Теперь диагностику можно пройти в одном месте в комфортных условиях, экономя не только деньги, но и время!

Диагностический пакет «Общая диагностика»

Тариф* действует c 01.08.2019

С 01.09.2019 цена снижается!

ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ + пакет «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА» на 1 гостя на 2 суток
Корпус 1 Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма Корпус 2 Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма
ЭКОНОМ 11950 СТАНДАРТ 13050 15550
СТАНДАРТ МИНИ 11850 13050 УЛУЧШЕННЫЙ  13850  16750
УЛУЧШЕННЫЙ 12250 14550 УЛУЧШЕННЫЙ 1 категории  14350 17450
ЛЮКС 14650 17950 ЛЮКС  14750 18150
ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ + пакет «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА» на 1 гостя на 3 суток
Корпус 1 Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма Корпус 2 Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма
ЭКОНОМ 15600 СТАНДАРТ 17250 21000
СТАНДАРТ МИНИ 15450 17250 УЛУЧШЕННЫЙ 2Х 18450 22800
УЛУЧШЕННЫЙ 16050 19500 УЛУЧШЕННЫЙ 1 категории 19200 23850
ЛЮКС 19650 24600 ЛЮКС 19800 24900

Диагностический тур в санатории Рассвет проверь здоровье своего организма

Диагностический пакет «Общая диагностика» позволяет за кратчайшие сроки провести максимально комплексную диагностику всего организма сразу в нескольких направлениях:

  • Общие и развернутые клинические анализы
  • Развернутый анализ состава тела – Биоимпеданс (общая жировая ткань, висцеральная жировая ткань, мышечная масса, содержание  воды,масса косной ткани, рекомендации по калоражу)
  • Ультразвуковое исследование нескольких областей по показаниям (брюшная полость, сердце, сосудов, вен, молочных желез, мошонки, мягких тканей, почек и т.д.)
  • ЭКГ сердца
  • Мониторирование по Холтеру по показаниям
  • Спирометрия – исследование органов дыхания по показаниям
  • Дуоденальное зондирование с диагностикойсостава желчи на паразитов, воспаление, камнеобразование

Показания к прохождению программы:

  • Регулярное профпатологическое обследование, дообследование
  • Нарушение обмена веществ (метаболический синдром)
  • Избыточный вес
  • Малоподвижный образ жизни
  • Неправильное питание
  • Хронические заболевания
  • Заболевания кожи
  • Аллергические заболевания
  • Упадок жизненных сил
  • Заболевания сердечно-сосудистых заболеваний
  • Заболевания органов дыхания
  • Заболевания печени, желчных протоков

Противопоказания к прохождению программы:

  • инфекционная патология в активной фазе
  • острый период любого заболевания
  • значительное нарушение жизненно-важных функций
  • активный рост злокачественных новообразований
  • беременность и период лактации

Результат:

  • Получение паспорта здоровья
  • Получение рекомендаций по дальнейшему лечению
  • Консультации узких специалистов

Программа рассчитана на 2 и 3 суток

 Перечень процедур

Количество суток

2 суток

3 суток
Консультативный блок:
Прием врача- координатора программы

2

2
Консультация 1 специалиста по показаниям:

терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, эндокринолог, диетолог, пульмонолог, дерматолог

1

1
Диагностический блок:
Обще клинические анализы:

ОАК развернутый, ОАМ развернутый

1

1
Гормоны* по показаниям
Биохимический анализ**: глюкоза, холестериновый комплекс, АLT, AST, билирубин, ЩФ, креатинин, амилаза, мочевая кислота, мочевина, калий, кальций, натрий, магний, С-реактивный белок, железо, общий белок, альбумин

1

1
Биоимпеданс

ЭКГ

Мониторирование** по Холтеру

1

1
 УЗИ любые области по показаниям

2

3
 Дуоденальное зондирование с диагностикой

1

1
Спирометрия

1

1
Обще-оздоровительный блок:
Фитотерапия

2

3
Кислородный коктейль

2

3
Минеральная вода

2

3
Бассейн

1

2
Соляная пещера

1

2
Тренажерный зал

2, безлимит

3, безлимит
Итоговая консультация врача по результатам обследования.

Составление индивидуального плана и рекомендаций по лечению.

1

1
Питание за программу

 

 
Завтрак

1

2
Обед

1

2
Обед облегченный, диетический

1

1
Ужин

2

3
Стоимость программы + питание в пакете    

Заезд: вторник, среда с 13 до 15, выезд с 11 до 13
*- по показаниям врача за дополнительную плату, назначаются на приеме врача-координатора
** по показаниям врача

Подробности по телефону: 8 800 250 69 19

Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел ООО Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск

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