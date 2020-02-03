Диагностический тур в санатории «Рассвет» — проверь здоровье своего организма

Теперь диагностику организма можно пройти в одном месте в комфортных условиях, экономя не только деньги, но и время.

Диагностический пакет «Общая диагностика» позволяет за кратчайшие сроки провести максимально комплексную диагностику всего организма сразу в нескольких направлениях

Теперь диагностику можно пройти в одном месте в комфортных условиях, экономя не только деньги, но и время!

Диагностический пакет «Общая диагностика»

Тариф* действует c 01.08.2019

С 01.09.2019 цена снижается!

ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ + пакет «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА» на 1 гостя на 2 суток Корпус 1 ​ ​ Корпус 2 ​ ​ ЭКОНОМ 11950 СТАНДАРТ 13050 15550 СТАНДАРТ МИНИ 11850 13050 УЛУЧШЕННЫЙ 13850 16750 УЛУЧШЕННЫЙ 12250 14550 УЛУЧШЕННЫЙ 1 категории 14350 17450 ЛЮКС 14650 17950 ЛЮКС 14750 18150

ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ + пакет «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА» на 1 гостя на 3 суток Корпус 1 ​ ​ Корпус 2 ​ ​ ЭКОНОМ 15600 СТАНДАРТ 17250 21000 СТАНДАРТ МИНИ 15450 17250 УЛУЧШЕННЫЙ 2Х 18450 22800 УЛУЧШЕННЫЙ 16050 19500 УЛУЧШЕННЫЙ 1 категории 19200 23850 ЛЮКС 19650 24600 ЛЮКС 19800 24900

​

Диагностический пакет «Общая диагностика» позволяет за кратчайшие сроки провести максимально комплексную диагностику всего организма сразу в нескольких направлениях:

Общие и развернутые клинические анализы

Развернутый анализ состава тела – Биоимпеданс (общая жировая ткань, висцеральная жировая ткань, мышечная масса, содержание воды,масса косной ткани, рекомендации по калоражу)

Ультразвуковое исследование нескольких областей по показаниям (брюшная полость, сердце, сосудов, вен, молочных желез, мошонки, мягких тканей, почек и т.д.)

ЭКГ сердца

Мониторирование по Холтеру по показаниям

Спирометрия – исследование органов дыхания по показаниям

Дуоденальное зондирование с диагностикойсостава желчи на паразитов, воспаление, камнеобразование

Показания к прохождению программы:

Регулярное профпатологическое обследование, дообследование

Нарушение обмена веществ (метаболический синдром)

Избыточный вес

Малоподвижный образ жизни

Неправильное питание

Хронические заболевания

Заболевания кожи

Аллергические заболевания

Упадок жизненных сил

Заболевания сердечно-сосудистых заболеваний

Заболевания органов дыхания

Заболевания печени, желчных протоков

Противопоказания к прохождению программы:

инфекционная патология в активной фазе

острый период любого заболевания

значительное нарушение жизненно-важных функций

активный рост злокачественных новообразований

беременность и период лактации

Результат:

Получение паспорта здоровья

Получение рекомендаций по дальнейшему лечению

Консультации узких специалистов

Программа рассчитана на 2 и 3 суток

Перечень процедур Количество суток 2 суток 3 суток Консультативный блок: Прием врача- координатора программы 2 2 Консультация 1 специалиста по показаниям: терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, эндокринолог, диетолог, пульмонолог, дерматолог 1 1 Диагностический блок: Обще клинические анализы: ОАК развернутый, ОАМ развернутый 1 1 Гормоны* по показаниям Биохимический анализ**: глюкоза, холестериновый комплекс, АLT, AST, билирубин, ЩФ, креатинин, амилаза, мочевая кислота, мочевина, калий, кальций, натрий, магний, С-реактивный белок, железо, общий белок, альбумин 1 1 Биоимпеданс ЭКГ Мониторирование** по Холтеру 1 1 УЗИ любые области по показаниям 2 3 Дуоденальное зондирование с диагностикой 1 1 Спирометрия 1 1 Обще-оздоровительный блок: Фитотерапия 2 3 Кислородный коктейль 2 3 Минеральная вода 2 3 Бассейн 1 2 Соляная пещера 1 2 Тренажерный зал 2, безлимит 3, безлимит Итоговая консультация врача по результатам обследования. Составление индивидуального плана и рекомендаций по лечению. 1 1 Питание за программу Завтрак 1 2 Обед 1 2 Обед облегченный, диетический 1 1 Ужин 2 3 Стоимость программы + питание в пакете

Заезд: вторник, среда с 13 до 15, выезд с 11 до 13

*- по показаниям врача за дополнительную плату, назначаются на приеме врача-координатора

** по показаниям врача

Подробности по телефону: 8 800 250 69 19

Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел ООО Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск