Диагностический тур в санатории «Рассвет» — проверь здоровье своего организма

Теперь диагностику можно пройти в одном месте в комфортных условиях, экономя не только деньги, но и время!
Диагностический пакет «Общая диагностика»
Тариф* действует c 01.08.2019
С 01.09.2019 цена снижается!
|ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ + пакет «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА» на 1 гостя на 2 суток
|Корпус 1
|Корпус 2
|ЭКОНОМ
|11950
|СТАНДАРТ
|13050
|15550
|СТАНДАРТ МИНИ
|11850
|13050
|УЛУЧШЕННЫЙ
|13850
|16750
|УЛУЧШЕННЫЙ
|12250
|14550
|УЛУЧШЕННЫЙ 1 категории
|14350
|17450
|ЛЮКС
|14650
|17950
|ЛЮКС
|14750
|18150
|ПРОЖИВАНИЕ + ПИТАНИЕ + пакет «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА» на 1 гостя на 3 суток
|Корпус 1
|Корпус 2
|ЭКОНОМ
|15600
|СТАНДАРТ
|17250
|21000
|СТАНДАРТ МИНИ
|15450
|17250
|УЛУЧШЕННЫЙ 2Х
|18450
|22800
|УЛУЧШЕННЫЙ
|16050
|19500
|УЛУЧШЕННЫЙ 1 категории
|19200
|23850
|ЛЮКС
|19650
|24600
|ЛЮКС
|19800
|24900
Диагностический пакет «Общая диагностика» позволяет за кратчайшие сроки провести максимально комплексную диагностику всего организма сразу в нескольких направлениях:
- Общие и развернутые клинические анализы
- Развернутый анализ состава тела – Биоимпеданс (общая жировая ткань, висцеральная жировая ткань, мышечная масса, содержание воды,масса косной ткани, рекомендации по калоражу)
- Ультразвуковое исследование нескольких областей по показаниям (брюшная полость, сердце, сосудов, вен, молочных желез, мошонки, мягких тканей, почек и т.д.)
- ЭКГ сердца
- Мониторирование по Холтеру по показаниям
- Спирометрия – исследование органов дыхания по показаниям
- Дуоденальное зондирование с диагностикойсостава желчи на паразитов, воспаление, камнеобразование
Показания к прохождению программы:
- Регулярное профпатологическое обследование, дообследование
- Нарушение обмена веществ (метаболический синдром)
- Избыточный вес
- Малоподвижный образ жизни
- Неправильное питание
- Хронические заболевания
- Заболевания кожи
- Аллергические заболевания
- Упадок жизненных сил
- Заболевания сердечно-сосудистых заболеваний
- Заболевания органов дыхания
- Заболевания печени, желчных протоков
Противопоказания к прохождению программы:
- инфекционная патология в активной фазе
- острый период любого заболевания
- значительное нарушение жизненно-важных функций
- активный рост злокачественных новообразований
- беременность и период лактации
Результат:
- Получение паспорта здоровья
- Получение рекомендаций по дальнейшему лечению
- Консультации узких специалистов
Программа рассчитана на 2 и 3 суток
|
Перечень процедур
|
Количество суток
|
2 суток
|
3 суток
|Консультативный блок:
|Прием врача- координатора программы
|
2
|
2
|Консультация 1 специалиста по показаниям:
терапевт, педиатр, невролог, кардиолог, эндокринолог, диетолог, пульмонолог, дерматолог
|
1
|
1
|Диагностический блок:
|Обще клинические анализы:
ОАК развернутый, ОАМ развернутый
|
1
|
1
|Гормоны* по показаниям
|Биохимический анализ**: глюкоза, холестериновый комплекс, АLT, AST, билирубин, ЩФ, креатинин, амилаза, мочевая кислота, мочевина, калий, кальций, натрий, магний, С-реактивный белок, железо, общий белок, альбумин
|
1
|
1
|Биоимпеданс
ЭКГ
Мониторирование** по Холтеру
|
1
|
1
|УЗИ любые области по показаниям
|
2
|
3
|Дуоденальное зондирование с диагностикой
|
1
|
1
|Спирометрия
|
1
|
1
|Обще-оздоровительный блок:
|Фитотерапия
|
2
|
3
|Кислородный коктейль
|
2
|
3
|Минеральная вода
|
2
|
3
|Бассейн
|
1
|
2
|Соляная пещера
|
1
|
2
|Тренажерный зал
|
2, безлимит
|
3, безлимит
|Итоговая консультация врача по результатам обследования.
Составление индивидуального плана и рекомендаций по лечению.
|
1
|
1
|Питание за программу
|
|
|Завтрак
|
1
|
2
|Обед
|
1
|
2
|Обед облегченный, диетический
|
1
|
1
|Ужин
|
2
|
3
|Стоимость программы + питание в пакете
Заезд: вторник, среда с 13 до 15, выезд с 11 до 13
*- по показаниям врача за дополнительную плату, назначаются на приеме врача-координатора
** по показаниям врача
Подробности по телефону: 8 800 250 69 19
Наш адрес: г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Источник: Раздел ООО Санатория «Рассвет» на сайте Весь Бердск