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Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом

08:28 03.02.2020 Фото: www.pexels.com
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Трагедия произошла днем на перегоне между о.п. Монолитная и о.п. Мраморная в районе железнодорожного переезда   «Шипуновский».

Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом
2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом

2 февраля  в 16 час.20 мин. на перегоне между о.п. Монолитная и о.п. Мраморная, в районе железнодорожного переезда   «Шипуновский» электропоезд сбил мужчину 1988 года рождения. О чем сообщили «Курьер.Среда.Бердск»  СГЗН по городу Искитиму.  Молодой человек погиб на месте. Со смертельным исходом. Он шел по железнодорожным путям в наушниках.

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От редакции

Не ходите по ж\д путям в наушниках!

Аноним, 03 февраля 2020 09:00
,,погиб на месте,со смертельным исходом,,-вот это выражение.

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