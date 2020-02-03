2 февраля в 16 час.20 мин. на перегоне между о.п. Монолитная и о.п. Мраморная, в районе железнодорожного переезда «Шипуновский» электропоезд сбил мужчину 1988 года рождения. О чем сообщили «Курьер.Среда.Бердск» СГЗН по городу Искитиму. Молодой человек погиб на месте. Со смертельным исходом. Он шел по железнодорожным путям в наушниках.
Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом
Трагедия произошла днем на перегоне между о.п. Монолитная и о.п. Мраморная в районе железнодорожного переезда «Шипуновский».
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От редакции
Не ходите по ж\д путям в наушниках!
Аноним, 03 февраля 2020 09:00
,,погиб на месте,со смертельным исходом,,-вот это выражение.
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