Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом

2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом

2 февраля в 16 час.20 мин. на перегоне между о.п. Монолитная и о.п. Мраморная, в районе железнодорожного переезда «Шипуновский» электропоезд сбил мужчину 1988 года рождения. О чем сообщили «Курьер.Среда.Бердск» СГЗН по городу Искитиму. Молодой человек погиб на месте. Со смертельным исходом. Он шел по железнодорожным путям в наушниках.