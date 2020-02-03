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Проще, но дороже стало получить визу в ЕС жителям России

08:45 03.02.2020 Фото: Nesekretno-net.ru
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По данным ЕК, в настоящее время визы для посещения стран Шенгена должны получать граждане 105 стран.

Проще, но дороже стало получить визу в ЕС жителям России
ЕС повышает консульский сбор с €60 до €80.

Обновленные правила выдачи виз Евросоюза, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса, вступили в силу в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

«Новые правила ЕС в отношении краткосрочных виз применяются по всему миру со 2 февраля 2020 года. Они упрощают легальным путешественникам подачу документов на визу для въезда в Европу, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, обеспечивая при этом больше ресурсов для противодействия нерегулярным миграционным потокам и угрозам для внутренней безопасности ЕС», — говорится в заявлении ЕК.
Проще, но дороже

Решение изменить визовые правила было принято Советом ЕС в июне прошлого года. Как поясняет Совет, «новые правила обеспечат более легкие и быстрые процедуры получения виз для легальных путешественников». «Они разрешают подачу заявок за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, дают возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде, позволяют выдавать многократные визы для постоянных путешественников с положительной визовой историей на период, который постепенно увеличивается с одного до пяти лет», — говорится в решении Совета.

При этом ЕС повышает консульский сбор с €60 до €80. «Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, не создавая препятствий для заявителей, визовый сбор будет увеличен до €80. Регламент также вводит механизм пересмотра каждые три года необходимости изменения платы за визу», — уточняет Совет.
Борьба с миграцией

Что касается нелегальной миграции, то «обновленные правила будут способствовать улучшению сотрудничества с третьими странами (не входящими в ЕС) в области реадмиссии путем введения нового механизма использования обработки виз». «В рамках этого механизма Еврокомиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран в области реадмиссии. В тех случаях, когда страна не сотрудничает, Еврокомиссия предложит Совету принять исполнительное решение с применением конкретных ограничительных визовых мер, связанных с обработкой виз и, в конечном итоге, с визовым сбором», — поясняет Совет.

С другой стороны, «если выясняется, что страна сотрудничает в вопросах реадмиссии, Совет может предложить принять исполнительное решение, предусматривающее либо снижение платы за визу, либо сокращение времени для принятия решения о выдаче визы, либо увеличение срока самой визы на поездки», подчеркивается в документе.
Визы для 105 стран

Обновленные правила распространяются на получение краткосрочных виз для въезда в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Кроме того, по новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки во все указанные государства на срок до 90 дней в любой 180-дневный период.

По данным ЕК, в настоящее время визы для посещения стран Шенгена должны получать граждане 105 стран.

Источник: ТАСС

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От редакции

Бывали в Европе?

Аноним, 03 февраля 2020 09:14
Семья из 4 человек.
Чтобы съездить в европу в отпуск только на визы придется выложить больше 30 тысяч!
Да ну их нафиг: есть много нормальных стран либо вообще без виз, либо с визой за 10 баксов на границе.
в топку тех, кто не так уж хочет чтобы я к ним поехал.
Иван, 03 февраля 2020 09:57
Это не дорого 80 евро, это у нас зп низкие.Путин обещал к 2020 году зп 2700$. а по факту 300 $.

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