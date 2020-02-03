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Нашли работу все члены правительства Медведева, заявили в Кремле

09:00 03.02.2020 Фото: Medrussia.org
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Правительство РФ ушло в отставку 15 января.

Нашли работу все члены правительства Медведева, заявили в Кремле
Новый кабинет министров заступил 16 января

Все бывшие члены правительства РФ трудоустроены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

Правительство РФ ушло в отставку 15 января. В новый состав правительства вошли несколько вице-премьеров и министров из предыдущего состава, но почти полностью был обновлен социальный блок.

Несколько бывших министров рассказали в программе о планах и поделились мнением о работе в правительстве.

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая сейчас занимает должность руководителя ФМБА России, рассказала в программе о достижениях на посту руководителя Минздрава. Она напомнила, что вдвое удалось снизить количество потребления алкоголя и на треть — табакокурения, а не удалось сделать то, на что не было ресурсов, добавила экс-министр. Цитаты приводятся на сайте телеканала.

Экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков не стал говорить о том, чем займется дальше, заметив, что «еще идут обсуждения, консультации».

Бывший министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что дальнейшую жизнь свяжет с историей. «Вы, наверное, знаете, что я историк. И думаю, что дальнейшая моя жизнь будет связана с историей», — сказала она.

Бывший вице-премьер Виталий Мутко, ставший гендиректором «Дом.РФ», отметил, что «работает сердцем». «Как я говорил «фром май харт». Если ты работаешь сердцем, мы же русские люди, мы всегда ищем причину. Особенно те, кто считает, что очень старались и копания в себе начинают», — сказал Мутко.

Он привел в пример ситуацию, когда спортсмена, находящегося в хорошей спортивной форме, не выводят в стартовый состав. «Но еще раз: это же государственная работа, тебя нанимают на работу», — отметил Мутко.

Источник: Интерфакс

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