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На «троечку с минусом» оценил организацию школьной медицины врач Рошаль

09:30 03.02.2020 Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
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Он отметил, что в советское время в каждой поликлинике было школьно-дошкольное отделение.

На троечку с минусом оценил организацию школьной медицины врач Рошаль
Рошаль принял участие в круглом столе «Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения».

Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ «Здравоохранение» и «Демография», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.
«В целом, я бы поставил нашей школьной медицине в сегодняшнем состоянии организационном троечку с минусом», — сказал Рошаль на круглом столе «Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения».

Он отметил, что в советское время в каждой поликлинике было школьно-дошкольное отделение.
«Я хочу возвращения советской системы организации медицины в школьно-дошкольных учреждениях… Сейчас надо восстановить просто то, что мы потеряли», — уточнил Рошаль.

Источник:РИА Новости

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