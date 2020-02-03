На «троечку с минусом» оценил организацию школьной медицины врач Рошаль

Он отметил, что в советское время в каждой поликлинике было школьно-дошкольное отделение.

Рошаль принял участие в круглом столе «Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения».



Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ «Здравоохранение» и «Демография», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

«В целом, я бы поставил нашей школьной медицине в сегодняшнем состоянии организационном троечку с минусом», — сказал Рошаль на круглом столе «Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения».

Он отметил, что в советское время в каждой поликлинике было школьно-дошкольное отделение.

«Я хочу возвращения советской системы организации медицины в школьно-дошкольных учреждениях… Сейчас надо восстановить просто то, что мы потеряли», — уточнил Рошаль.

Источник:РИА Новости