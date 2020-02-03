1,5 тысячи пар поженятся в «красивые даты» в феврале в Москве

Вторая красивая дата, 20 февраля, выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания.

Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве в красивые даты февраля, больше всего заявлений подано на 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.

«Февраль-2020 пользуется популярностью у молодоженов. Первая красивая дата — 02.02.20 — выпадает на воскресенье, официальный выходной у отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания. Но молодожены смогут зарегистрировать брак во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые работают ежедневно, а также во Дворце бракосочетания №5, Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС, которые были открыты дополнительно», — говорится в сообщении.

Всего на 02.02.20 подано более 160 заявлений.



Вторая красивая дата, 20 февраля, выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания. Но в связи с большой популярностью этой даты торжественные регистрации брака будут проходить еще и в отделах ЗАГС. В этот день планируют пожениться более тысячи пар.Помимо этого, 22 февраля торжественные регистрации брака будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на новых площадках для регистрации брака.«Заключить брак в этот день планируют более 750 молодоженов, около 50 из них — на новых площадках для регистрации брака. Торжественные церемонии будут проходить в особняке «Роял», в башне Меркурий «Меркури-Спейс», в ресторане «Романтик» и Московском планетарии», — добавили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости