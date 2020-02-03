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1,5 тысячи пар поженятся в «красивые даты» в феврале в Москве

09:45 03.02.2020 Фото: pixabay.com
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Всего на 02.02.20 было подано более 160 заявлений.

1,5 тысячи пар поженятся в красивые даты в феврале в Москве
Вторая красивая дата, 20 февраля, выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания.

Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве в красивые даты февраля, больше всего заявлений подано на 20 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.
«Февраль-2020 пользуется популярностью у молодоженов. Первая красивая дата — 02.02.20 — выпадает на воскресенье, официальный выходной у отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания. Но молодожены смогут зарегистрировать брак во Дворцах бракосочетания №1 и №3, которые работают ежедневно, а также во Дворце бракосочетания №5, Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС, которые были открыты дополнительно», — говорится в сообщении.

Всего на 02.02.20 подано более 160 заявлений.

Вторая красивая дата, 20 февраля, выпадает на четверг, будний день, в который торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания. Но в связи с большой популярностью этой даты торжественные регистрации брака будут проходить еще и в отделах ЗАГС. В этот день планируют пожениться более тысячи пар.
Помимо этого, 22 февраля торжественные регистрации брака будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на новых площадках для регистрации брака.
«Заключить брак в этот день планируют более 750 молодоженов, около 50 из них — на новых площадках для регистрации брака. Торжественные церемонии будут проходить в особняке «Роял», в башне Меркурий «Меркури-Спейс», в ресторане «Романтик» и Московском планетарии», — добавили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

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