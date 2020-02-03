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Общество / Стиль жизни

Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля 2020 года

15:45 03.02.2020 Фото: pixabay.com
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В это году в феврале полнолуние будет 9 числа. Если точнее – это 9:34. В эти лунные сутки не ссорьтесь и не высказывайтесь резко ни в чью сторону. Не планируйте дело, которое займет у вас день. Ни в коем случае не обманывайте людей и не берите в долг.

Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля 2020 года
В полнолуние лучше не делать генеральной уборки, чистота надолго не задержится

Запреты и рекомендации на полнолуние в феврале.
Полнолуние – всегда очень важный период в лунном цикле, хотя и недолгий. Однако для этого времени действуют свои запреты, а некоторые вещи наоборот лучше сделать, чтобы весь месяц был удачным. В это году в феврале полнолуние будет 9 числа. Если точнее – это 9:34. И до следующего дня желательно сохранять баланс между собой и окружающими, быть спокойными и приготовиться к кардинальным переменам. Славяне вообще старались в этот период никакой работой не заниматься, вели себя примерно: не сквернословили, не лгали.

Что нужно сделать в полнолуние в феврале

Постарайтесь больше общаться с родными и близкими, встретьтесь со старыми друзьями. Пересчитайте деньги, есть мнение, что тогда их станет больше до следующего полнолуния. Также начните планировать свою жизнь, составьте график или таблицу, прикрепите свой план на видном месте, чтобы не забывать о нем и постепенно выполнять. Если у вас давно есть какая-то интересная идея, а сейчас есть энергия, то нужно воплотить ее в жизнь именно 9 февраля.
Также день отлично подойдет для самообразования, для культурного времяпровождения и для творчества. Так что смело можете идти в театр, кино, вязать свитер или рисовать. Любые ваши начинания будут успешными. Чтобы эмоции не превратились к доставучий колючий шар, займитесь медитацией или хотя бы попробуйте дышать ровно и медленно. Считается, что в полнолуние хорошо устраивать свидания, гулять на улице вдвоем или пойти в кафе. Любая романтика будет очень кстати. А еще многие обряды и ритуалы совершают именно в этот период.

Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля
В эти лунные сутки не ссорьтесь и не высказывайтесь резко ни в чью сторону. Не планируйте дело, которое займет у вас день. Ни в коем случае не обманывайте людей и не берите в долг. Если возьмете что-то – перетянете чужие проблемы, если отдадите долг – передадите и свое счастье. Проблемы лучше не обсуждать, так как это сделает их количество еще больше. Не просите ни о чем людей более высокой должности, ее не выполнят. Постарайтесь избежать импульсивных поступков и слишком активных нагрузок, особенно физических. Хотя легким спортом заниматься можно.
Также в полнолуние лучше не делать генеральной уборки, чистота надолго не задержится. Не смотрите страшных фильмов или сериалов, не читайте жуткие книги. Это может заставить вас чувствовать себя не в безопасности и принесет надолго чувство тревожности.

Источник: znaj.ua

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