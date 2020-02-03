Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля 2020 года

Запреты и рекомендации на полнолуние в феврале.
Полнолуние – всегда очень важный период в лунном цикле, хотя и недолгий. Однако для этого времени действуют свои запреты, а некоторые вещи наоборот лучше сделать, чтобы весь месяц был удачным. В это году в феврале полнолуние будет 9 числа. Если точнее – это 9:34. И до следующего дня желательно сохранять баланс между собой и окружающими, быть спокойными и приготовиться к кардинальным переменам. Славяне вообще старались в этот период никакой работой не заниматься, вели себя примерно: не сквернословили, не лгали.
Что нужно сделать в полнолуние в феврале
Также день отлично подойдет для самообразования, для культурного времяпровождения и для творчества. Так что смело можете идти в театр, кино, вязать свитер или рисовать. Любые ваши начинания будут успешными. Чтобы эмоции не превратились к доставучий колючий шар, займитесь медитацией или хотя бы попробуйте дышать ровно и медленно. Считается, что в полнолуние хорошо устраивать свидания, гулять на улице вдвоем или пойти в кафе. Любая романтика будет очень кстати. А еще многие обряды и ритуалы совершают именно в этот период.
Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля
В эти лунные сутки не ссорьтесь и не высказывайтесь резко ни в чью сторону. Не планируйте дело, которое займет у вас день. Ни в коем случае не обманывайте людей и не берите в долг. Если возьмете что-то – перетянете чужие проблемы, если отдадите долг – передадите и свое счастье. Проблемы лучше не обсуждать, так как это сделает их количество еще больше. Не просите ни о чем людей более высокой должности, ее не выполнят. Постарайтесь избежать импульсивных поступков и слишком активных нагрузок, особенно физических. Хотя легким спортом заниматься можно.
Также в полнолуние лучше не делать генеральной уборки, чистота надолго не задержится. Не смотрите страшных фильмов или сериалов, не читайте жуткие книги. Это может заставить вас чувствовать себя не в безопасности и принесет надолго чувство тревожности.
Источник: znaj.ua