361 человек погиб из-за смертельного коронавируса в Китае

475 человек выздоровели.

В Китае число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV достигло 361 человека. Об этом сообщается на сайте Национального комитета по здравоохранению КНР.

По данным ведомства, число подтвержденных случаев заражения превысило 17,2 тыс. человек. В комитете отметили, что еще 475 человек выздоровели.

Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщала, что за 2 февраля в регионе погибли еще 56 человек. Там располагается город Ухань, который стал эпицентром коронавируса. Общее число погибших в провинции достигло 350 человек.

Вспышка неизвестного ранее типа коронавируса произошла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции и других странах. В конце января первые два случая заражения выявили в России.

В результате Россия ограничила авиасообщение с Китаем, а также приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Правительство внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Помимо этого власти начали эвакуацию россиян из Китая.

Источник РБК