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361 человек погиб из-за смертельного коронавируса в Китае

09:48 03.02.2020 Фото: pixabay.com
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Число подтвержденных случаев заражения превысило 17,2 тыс. человек.

361 человек погиб из за смертельного коронавируса в Китае
475 человек выздоровели.

В Китае число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV достигло 361 человека. Об этом сообщается на сайте Национального комитета по здравоохранению КНР.

По данным ведомства, число подтвержденных случаев заражения превысило 17,2 тыс. человек. В комитете отметили, что еще 475 человек выздоровели.

Комиссия по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщала, что за 2 февраля в регионе погибли еще 56 человек. Там располагается город Ухань, который стал эпицентром коронавируса. Общее число погибших в провинции достигло 350 человек.

Вспышка неизвестного ранее типа коронавируса произошла в Ухане в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах КНР, а также в Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции и других странах. В конце января первые два случая заражения выявили в России.

В результате Россия ограничила авиасообщение с Китаем, а также приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Правительство внесло новый коронавирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Помимо этого власти начали эвакуацию россиян из Китая.

Источник РБК

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От редакции

Когда найдут вакцину от коронавируса?

Аноним, 03 февраля 2020 10:00
заражение: 17200
смертей: 350
получается смертность примерно 2%
как то не похоже на страшную эпидемию, которая может погубить всем.
опять хайп как со свиным, птичьим и прочими гриппами?

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