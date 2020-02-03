Оплатить 5000 рублей за потерянный рабочий день потребовал у продавца косметики житель Бердска

Бердчанин купил детскую косметику для своей дочери, после использования которой у нее, как он утверждал, началась аллергия. Он потерял деньги, водя дочь по врачам.

Прежде чем приобретать косметику для ребенка, необходимо изучить маркировку товара

Потребовал с продавца детской финской косметики оплатить его рабочий день житель Бердска.

Бердчанин приобрел в магазине для своей несовершеннолетней дочери набор детской финской косметики. Перед Новым годом пришел в магазин, где приобретал товар, и потребовал от продавца оплатить его рабочий день — 5000 рублей. После использования косметики у девочки началась аллергия. Ему пришлось отпрашиваться с работы и везти дочь в больницу. Поэтому он и требует с продавца компенсации рабочего дня.

Потребитель приложил к жалобе фотографии. У ребенка была сыпь на руках.

Ситуация странная: в муниципальную поликлинику ребенка не водили, предъявляет стоимость осмотра в платной поликлинике, но не предъявляет справку от врача, отметила ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

— Сыпь у ребенка странная. Я спросила у потребителя, что входило в набор финской косметики. Ответил, что тени, помада и тому подобное. А почему тогда сыпь на руках — она руки этим красила? На наборе была полная информация: с какого возраста можно пользоваться и так далее, отмечалось, что применять только под присмотром взрослых, — рассказала Нигина Аласкарова.

Сам косметический набор стоил чуть более 700 рублей, и продавец был готов без разбирательств вернуть деньки за товар, но покупатель его даже не принес. Оставил письменную претензию. До Нового года оставалась пара дней — продавцы запаниковали и обратились за помощью в Роспотребнадзор.

Ведущий-специалист эксперт объяснила, что вся информация о косметике есть на маркировке, в том числе есть и предупреждение об аллергических реакциях.