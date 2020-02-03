03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Оплатить 5000 рублей за потерянный рабочий день потребовал у продавца косметики житель Бердска

19:15 03.02.2020, Галина Панчева Фото: pxhere.com
0

Бердчанин купил детскую косметику для своей дочери, после использования которой у нее, как он утверждал, началась аллергия. Он потерял деньги, водя дочь по врачам.

Оплатить 5000 рублей за потерянный рабочий день потребовал у продавца косметики житель Бердска
Прежде чем приобретать косметику для ребенка, необходимо изучить маркировку товара

Потребовал с продавца детской финской косметики оплатить его рабочий день житель Бердска.

Бердчанин приобрел в магазине для своей несовершеннолетней дочери набор детской финской косметики. Перед Новым годом пришел в магазин, где приобретал товар, и потребовал от продавца оплатить его рабочий день — 5000 рублей. После использования косметики у девочки началась аллергия. Ему пришлось отпрашиваться с работы и везти дочь в больницу. Поэтому он и требует с продавца компенсации рабочего дня.

Потребитель приложил к жалобе фотографии. У ребенка была сыпь на руках.

Ситуация странная: в муниципальную поликлинику ребенка не водили, предъявляет стоимость осмотра в платной поликлинике, но не предъявляет справку от врача, отметила ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

— Сыпь у ребенка странная. Я спросила у потребителя, что входило в набор финской косметики. Ответил, что тени, помада и тому подобное. А почему тогда сыпь на руках — она руки этим красила? На наборе была полная информация: с какого возраста можно пользоваться и так далее, отмечалось, что применять только под присмотром взрослых, — рассказала Нигина Аласкарова.

Сам косметический набор стоил чуть более 700 рублей, и продавец был готов без разбирательств вернуть деньки за товар, но покупатель его даже не принес. Оставил письменную претензию. До Нового года оставалась пара дней — продавцы запаниковали и обратились за помощью в Роспотребнадзор.

Ведущий-специалист эксперт объяснила, что вся информация о косметике есть на маркировке, в том числе есть и предупреждение об аллергических реакциях.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас были конфликты с продавцами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске 2
22:00 03-02-2020
Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске
БердскВиновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе 1
21:55 03-02-2020
Виновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе
Депортировать иностранцев с коронавирусом хотя в России
21:45 03-02-2020
Депортировать иностранцев с коронавирусом хотя в России
Когда курс евро перевалит за 80 рублей?
21:30 03-02-2020
Когда курс евро перевалит за 80 рублей?
БердскШел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом 2
21:28 03-02-2020
Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом
Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело
21:15 03-02-2020
Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело
Победу в "историческом споре" с Россией празднует Польша 1
21:00 03-02-2020
Победу в
Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской "няш-мяш" 3
21:00 03-02-2020
Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
20:45 03-02-2020
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга 4
20:31 03-02-2020
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга