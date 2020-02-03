Лучшие из лучших: Премию имени братьев Заволокиных получил руководитель «Потомков Ермака» Виталий Молчалов из Бердска

Виталий Молчалов в 2019 году получил премию братьев Заволокиных

31 января в малом зале Дворца культуры «Родина» Бердска на собрании трудовых коллективов учреждений культуры чествовали тех, кто стоял у истоков становления городской культуры, и благодарили тех, кто сейчас ежедневно делает жизнь города ярче и радостнее. Каждый получил заслуженную награду. Виталий Молчалов был отмечен почетной грамотой. Почетный работник культуры Новосибирской области, чье имя занесено в областную «Золотую книгу культуры», обладатель премии имени братьев Заволокиных признался «Курьер. Среда. Бердск», что за годы работы получил столько грамот и благодарностей, что сбился со счету.

— Я очень раз получить благодарность. Награды приятны и служат стимулом для последующих свершений,- сказала Виталий Викторович.

Хор «Потомки Ермака» широко известен не только в Бердске, но и далеко за его пределами. Это любимейший коллектив бердчан. Каждое выступление проходит при аншлаге. Красочность и выразительность — визитная карточка коллектива. Хор — многократный лауреат и победитель разного рода конкурсов и фестивалей — ведет активную концертную деятельность. За 36 лет спето более 300 песен.



Состав коллектива стабилен, есть и свои «ветераны». Некоторые певцы поют в хоре по 15-20 лет. Несколько участников хора — настоящие казаки, состоящие в казачьих обществах. Поют у нас четыре атамана, есть и военные люди.По мнению руководителя, основные поклонники хора — старшее поколение от 45 до 70 лет. Но и дети любят выступления. Несколько лет назад выступали лицее №7, в рамках патриотического воспитания, а после директор учебного заведения отметила, что дети в анкетах написали, что самое яркое мероприятие года — концерт «Потомков Ермака». И это неудивительно.— Манера пения — звонкая и зажигательная. Женщины мащут нагайками и подтанцовывают, мужчины — настоящими шашками. Главное – содержание, заложенное в песнях, трогает душу и сердце зрителя. Есть протяжные песни, про которые Александр Пушкин сказал, что русская песня — то разгулье удалое, то сердечная тоска.Репертуар довольно обширный. Постоянно в репертуаре более 50 песен. Русские и казачьи, песни старинные и современные собирается по крупицам, привозятся с фестивалей и концертов,- рассказал Виталий Молчалов.Однажды руководитель коллектива услышал в исполнении инструментального ансамбля «Алые маки» песню Юрия Антонова «Маки», так ее тепло зрители принимали, и он подумал, почему бы им ее не спеть. И не ошибся. Эта песня в исполнении «Потомков Ермака» у зрителя воспринимается на ура.Как признался Виталий Молчалов, сейчас он готовит репертуар к 75-летию Победы.23 февраля состоится традиционный концерт в городском доме культуры в 16.00.