Маша Распутина выгнала поправившегося на 5 кг мужа из дома

Он начал ухаживать за ней в 1995 году, а поженилась пара лишь в 1999-м. «Такие мужчины, как мой супруг, всегда ухаживают по-дорогому», — рассказывала однажды певица.

Конфликт в семье разгорелся из-за того, что Виктор поправился на пять килограмм и не хотел худеть

В прошлом году Маша Распутина, некогда покорившая публику своими хитами про Гималаи, куда героиня песни так хотела поехать, «Розу чайную» и мужчину, упавшего с луны, отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 55 лет. По такому случаю артистка дала несколько интервью, немного рассказав о своей жизни и утолив тем самым информационный голод многих поклонников, которые уже давно потеряли Распутину из виду. Как сегодня складывается судьба артистки, узнаем в материале.

Пантера готовится к прыжку

Несколько лет тому назад, отвечая на вопрос о нечастом появлении на публике и в эфире, Маша сказала: «У меня в жизни было много пауз: из-за рождения детей, отпуска, по семейным обстоятельствам. Сейчас такая затянувшаяся пауза, наверное, как у пантеры перед прыжком». Однако прошло несколько лет, а «прыжка» в виде масштабного камбэка на российскую эстраду не случилось. Ходили слухи, что нынешний муж Виктор Захаров не хочет отпускать супругу на гастроли. Сама Распутина подтверждала, что после рождения младшей дочери Маши все так и было. Но если на первых порах у певицы подобные ограничения со стороны супруга вызывали протест, то потом все изменилось, произошла переоценка ценностей. «Для меня самая главная карьера — быть нужным в семье человеком, любимой женой и мамочкой», — признавалась звезда в интервью программе «Эксклюзив».

И все же новые песни в репертуаре артистки появляются, например, она много лет довольно плодотворно сотрудничает с Каем Метовым. К юбилею коллеги по цеху композитор даже написал специально для Распутиной песню «Загадай на меня». Но, конечно, поклонники Марии все равно любят, как это часто бывает, именно старые хиты исполнительницы.

Заблудшая дочь

В последнее время имя певицы чаще всего мелькало в прессе из-за ее конфликта со старшей дочерью от первого брака Лидой. Наследница Распутиной проживала с отцом и некогда первым продюсером артистки Владимиром Ермаковым. Именно он, по словам девушки, и настраивал ее против матери. Усугубляло эту ситуацию пошатнувшееся психическое здоровье девушки. Она проходила лечение в психиатрической клинике.

В 2017 году Владимир умер, и с этого момента в отношениях между певицей и Лидой начался новый виток. Наследница Распутиной признала, что виновата перед матерью. Это произошло на съемках ток-шоу «Эксклюзив». «После развода у отца начались финансовые проблемы, он проигрывал деньги в казино, наводил на меня журналистов, чтобы я про маму всякие гадости говорила. Дело в том, что мне мама сразу поставила жесткие условия после развода с моим отцом, что если я буду с ним общаться, то про нее могу забыть навсегда. Я глупая была, хотела помочь отцу», — призналась Лидия. И, хотя после этого эфира мать и дочь посетили еще несколько программ, как бы подтверждая свое примирение, сложно сказать, как сегодня у них складываются отношения.

Муж объелся, но не груш

Уже больше двадцати лет Мария замужем за Виктором Захаровым. Это ее второй брак. Но бизнесмену пришлось сильно постараться, чтобы довести Распутину до ЗАГСа. Он начал ухаживать за ней в 1995 году, а поженилась пара лишь в 1999-м. «Такие мужчины, как мой супруг, всегда ухаживают по-дорогому», — рассказывала однажды певица. В первый день знакомства, которое состоялось на Мадейре, где проходил музыкальный фестиваль с участием звезд российской эстрады, Виктор пригласил артистку в ресторан. Для романтического ужина он заказал вино за 25 тысяч долларов, правда, удивить деньгами исполнительницу не получилось. Кстати, на остров Захаров приехал исключительно для того, чтобы познакомиться с Распутиной, но Маша не захотела продолжать общение. Еще одну попытку завоевать сердце дивы Виктор предпринял через три года, и на этот раз удачно. «Я посмотрела на него с чисто женской стороны. Подумала, хороший мужик, надо брать», — говорила певица. В этом союзе у артистки родилась вторая дочь, которую назвали Марией, в сентябре девушке исполнится двадцать лет.

Несмотря на долгий брак, муж до сих пор продолжает ухаживать за Распутиной и делать ей сюрпризы. Однако это не отменяет ссор в их союзе. Например, год назад все СМИ писали, что артистка выгнала супруга из дома. Конфликт в семье разгорелся из-за того, что Виктор поправился на пять килограмм и не хотел худеть. Услышав в свой адрес множество неприятных выражений от Маши, он просто собрал вещи и переехал из загородного дома в московскую квартиру, из которой устроил настоящую «детокс-клинику». Захарову удалось избавиться от лишнего веса, поэтому временно затрещавший по швам брак все же удалось сохранить. Теперь в официальном Instagram-аккаунте артистки появляются фото не только стройной Распутиной, но и ее похудевшего мужа.

Источник: АиФ