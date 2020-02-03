Электронный чек: как его получить и получится ли вернуть товар как по бумажному?

С 1 февраля в России начинается выдача электронных чеков. Электронный чек обладает той же юридической силой, что и бумажный. При этом его все-таки лучше получить и сохранить себе с помощью QR-кода, который можно отсканировать смартфоном.

При использовании электронных чеков мы экономим время на печать

С 1 февраля в России начинается выдача электронных чеков. Как ими пользоваться и какую они имеют юридическую силу, узнаем в статье.

Как получить электронный чек?

Теперь при оплате покупок через торговые автоматы россияне будут получать не бумажный, а электронный чек.

Если на устройстве есть дисплей, на нем отобразится QR-код, который надо отсканировать через специальную программу Федеральной налоговой службы «Проверка кассового чека». Скачать ее можно в App Store и Google Pay. В этом приложении и будут храниться квитанции: в любое время можно будет открыть чек и получить информацию о дате, времени оплаты, сумме покупки, реквизитах оператора фискальных данных. Электронные чеки также можно получать на электронную почту или мобильный телефон.

«При использовании электронных чеков мы экономим время на печать, бережнее относимся к окружающей среде. Экономия на печати чека трансформируется в затраты, связанные с обслуживанием системы по отправке электронных чеков. Да, могут быть технические проблемы с отправкой, но и при печати может произойти техническая проблема и чек вы не получите», — объясняет юрист Максим Плетнев.

Чем электронный чек отличается от бумажного?

Электронный чек обладает той же юридической силой, что и бумажный. При этом его все-таки лучше получить и сохранить себе с помощью QR-кода, который можно отсканировать смартфоном, или введя номер телефона/адрес электронной почты в терминале, указывает адвокат Владимир Постанюк.

А что насчет возврата?

«Проблем никаких быть не должно. Потребитель вправе предъявить электронный чек наравне с бумажным при возврате или обмене товара. Электронный чек даже удобнее, поскольку его труднее потерять, он не перестанет быть читаемым, его всегда можно загрузить и показать продавцу.

Реквизиты в чеках практически одинаковы. Более того, действие закона „О защите прав потребителей“ никто не отменял, и к нему всегда можно обратиться в случае возникновения спорных ситуаций», — говорит Владимир Постанюк.

Если продавец вдруг отказывается возвращать товар по электронному чеку, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор.

А если не получил чек?

Если чек вы не получили, выход есть. «Покупку товара можно подтверждать и свидетелями, выписками с вашего счета (если оплата производилась по карте) и т. п. В конечном счете для целей защиты прав потребителей не поменяется ничего», — говорит Максим Плетнев.

Основной риск при использовании электронных чеков, по его словам, заключается только в возможной утечке персональных данных. «Но с этой проблемой можно бороться одним способом: усиливать их защиту», — считает эксперт.

На все ли покупки будет выдаваться электронный чек?

Нет. Есть перечень товаров, при покупке которых потребители, как и раньше, будут получать бумажную квитанцию. Это подакцизная продукция (алкоголь, сигареты), технически сложные товары (фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры, компьютеры, смартфоны), а также товары, подлежащие обязательной маркировке (лекарства, обувь, парфюмерия и т. д.).

Источник: АиФ