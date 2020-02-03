Деньги вместо земли многодетным в 2020 году: Как получить семьям в Бердске?

Деньги могут получить семьи, имеющие трёх и более детей, состоящие на учёте на предоставление земли для ИЖС, а также на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору соцнайма.

Многодетные семьи могут обменять землю на деньги с 2020 года



С 1 января 2020 года в законную силу вступил закон Новосибирской области от 28.11.2019 № 433-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», устанавливающий право многодетных граждан на получение единовременной денежной выплаты взамен предоставления многодетным гражданам земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Кто может получить деньги вместо земли

Семьи, имеющие трёх и более детей, состоящие на учёте в качестве имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Сколько денег можно получить

Размер единовременной денежной выплаты составляет:

1) для граждан, имеющих трех детей, — 216 000 рублей;

2) для граждан, имеющих четырех детей, — 288 000 рублей;

3) для граждан, имеющих пять и более детей, — 360 000 рублей.



На что потратить деньги

1. Приобретение земельного участка, расположенного на территории Новосибирской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства посредством совершения любых не противоречащих закону сделок, включая уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение земельного участка, а также погашение основного долга и уплату процентов. Но за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств.

2. Приобретение, строительство жилого помещения, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляемое посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, включая уплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение, строительство жилого помещения, а также погашение основного долга и уплату процентов. Но за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств.

3. Строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося в собственности гражданина, расположенного на территории Новосибирской области, осуществляемое без привлечения организации, осуществляющей строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.

4. Проведение ремонта жилого помещения, находящегося в собственности гражданина, расположенного на территории Новосибирской области.

5. Подключение — технологическое присоединение жилого дома или его части, расположенного на территории Новосибирской области, к сетям инженерно-технического обеспечения.



Как получить

Единовременная денежная выплата предоставляется в порядке очередности постановки многодетных граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.



В 2020 году право на получение единовременной денежной выплаты смогут реализовать многодетные граждане, вставшие на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, до июля 2013 года.



Извещения о возможности получения единовременной денежной выплаты будут направлены многодетным гражданам в 2020 году после утверждения порядка предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства.



А если все-таки нужна земля

Как объяснили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении земельных отношений горадминистрации Бердска, Земельный кодекс дает возможность многодетным семьям получить в собственность земельный участок, но в соответствии с законодательством субъекта. Для Бердска субъект — Новосибирская область. В законе об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области прописано, что гражданам имеющих трех и более детей, земельные участки для ИЖС, ведения садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства предоставляются на территории городских и сельских поселений Новосибирской области.

Но Бердск является городским округом. Таким образом, многодетные семьи Бердска не могут получить бесплатный земельный участок в родном городе.

Но такие семьи могут подать заявление на принятие их на учет на предоставление земельного участка в городских и сельских поселениях региона. Для этого горожане могут не выписываться из Бердска.

— Бердчане могут встать на учет там, где эти земли предоставляются. Этим же законом предусмотрено, что многодетные семьи могут состоять на учете в нескольких муниципальных образованиях. Для того, чтобы получить участок именно для ИЖС, нужно встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. После этого через портал госуслуг встать в очередь на получение земли, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении земельных отношений Бердска.

В Новосибирской области существует пять городских округов — Бердск, Искитим, Новосибирск, Кольцово и Обь. В этих городах получить землю невозможно. А вот во всех остальных, которые имеют статус городского поселения, пожалуйста.

Важно помнить, что для получения земли для ИЖС на портале Госуслуг, нужно будет прикрепить документы: паспорт, свидетельство о статусе многодетной семьи, свидетельство о рождении детей, их прописка, свидетельство о браке родителей, документ подтверждающей статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Стоит отметить, что многодетные семьи получают участок в собственность бесплатно. То есть после всех регистрационных действий в Росреестре, новый собственник земли может продать участок хоть на следующий день.

Если многодетные семьи проживают в Бердске, то они должны в первую очередь встать на очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий, подчеркнули в горадминистрации Бердска.

Региональное правительство предложило многодетным семьям деньги вместо земли, так как потребность в участках для строительства домов оказалась очень высокой. Чтобы обеспечить всех льготников области землей, необходимо 2,5 тыс. Га. А это чуть меньше площади всего Искитима.