400 человек заблокированы из-за наводнения в Новой Зеландии

Никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.

в результате затопления была повреждена единственная дорога

Почти 400 человек, включая туристов, оказались заблокированными в районе фьорда Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии из-за вызванного приливом и сильными дождями затопления, местные власти объявили ЧП, сообщает телеканал TVNZ.

«Чрезвычайное положение объявлено в регионе Саутленд в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной затоплением в Милфорд-Саунд», — говорится в сообщении национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

По данным службы гражданской обороны, 382 человека будут вынуждены провести ночь в районе Милфорд-Саунд. Как отмечается, никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.



Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево

Как сообщают местные СМИ, в результате затопления была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет вывезти только по воздуху или морем.

Источник: РИА Новости