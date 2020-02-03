03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

400 человек заблокированы из-за наводнения в Новой Зеландии

15:15 03.02.2020 Фото: Emergency Management Southland
0

Никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.

400 человек заблокированы из за наводнения в Новой Зеландии
в результате затопления была повреждена единственная дорога

Почти 400 человек, включая туристов, оказались заблокированными в районе фьорда Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии из-за вызванного приливом и сильными дождями затопления, местные власти объявили ЧП, сообщает телеканал TVNZ.
«Чрезвычайное положение объявлено в регионе Саутленд в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной затоплением в Милфорд-Саунд», — говорится в сообщении национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

По данным службы гражданской обороны, 382 человека будут вынуждены провести ночь в районе Милфорд-Саунд. Как отмечается, никто из людей не пострадал, у них есть достаточно воды и продуктов питания.

Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево

Как сообщают местные СМИ, в результате затопления была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет вывезти только по воздуху или морем.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ВИЧ-инфекцией заразил жену житель Челябинской области
16:00 03-02-2020
ВИЧ-инфекцией заразил жену житель Челябинской области
Уволили председателя Горсовета Керчи после скандала с блокандниками
15:53 03-02-2020
Уволили председателя Горсовета Керчи после скандала с блокандниками
БердскПосле ремонта откроют 10 февраля детскую поликлинику №1 в Бердске
15:51 03-02-2020
После ремонта откроют 10 февраля детскую поликлинику №1 в Бердске
Самые жгучие перцы в мире: почему нас так тянет на остренькое?
15:46 03-02-2020
Самые жгучие перцы в мире: почему нас так тянет на остренькое?
Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля 2020 года
15:45 03-02-2020
Что нельзя делать в полнолуние 9 февраля 2020 года
Ракетный комплекс С-500 начнут поставлять в армию в 2020 году
15:45 03-02-2020
Ракетный комплекс С-500 начнут поставлять в армию в 2020 году
Без конца болеет: О чем говорить диагноз ЧБД в медицинской карте ребенка?
15:36 03-02-2020
Без конца болеет: О чем говорить диагноз ЧБД в медицинской карте ребенка?
Электронный чек: как его получить и получится ли вернуть товар как по бумажному?
15:31 03-02-2020
Электронный чек: как его получить и получится ли вернуть товар как по бумажному?
Нержавеющая проволока: виды, сфера применения
15:30 03-02-2020
Нержавеющая проволока: виды, сфера применения
БердскДеньги вместо земли многодетным в 2020 году: Как получить семьям в Бердске?
15:30 03-02-2020
Деньги вместо земли многодетным в 2020 году: Как получить семьям в Бердске?