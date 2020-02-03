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Пьяная мать посадила ребенка за руль машины в Москве

15:30 03.02.2020 Фото: ru.dreamstime.com
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Теперь 25-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела.

Пьяная мать посадила ребенка за руль машины в Москве
В машине находился еще один ребенок

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которая посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка, когда сама была пьяной. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 25 января. Женщина ехала по городу в каршеринговой машине, она была пьяной и допустила малолетнего ребенка к управлению. В этот момент на заднем сиденье находился еще один ребенок, отметили в СК.

Уголовное дело возбудили по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК).

Подозреваемую ищут.

Источник: Интерфакс

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