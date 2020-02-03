ВИЧ-инфекцией заразил жену житель Челябинской области

В период брака (2001-2018 годы) он заразил супругу данным заболеванием, после чего ее поставили на диспансерный учет в медицинском учреждении.

Ежегодно от ВИЧ-инфекции умирают миллионы людей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в том, что заразил свою супругу ВИЧ-инфекцией, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, мужчина с 2000 года знал о наличии у него ВИЧ-инфекции. В период брака (2001-2018 годы) он заразил супругу данным заболеванием, после чего ее поставили на диспансерный учет в медицинском учреждении.

«Прокуратурой Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), уточняется в сообщении.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, поясняет пресс-центр прокуратуры.

Источник: РИА Новости