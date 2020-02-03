Не допустить жертв: После обрушения кровли в кафе Академгородка срочно проверяют все крыши в Бердске

Задача очистки крыш до потепления, которое прогнозируют к концу недели, поставлена как перед УК, так и перед владельцами частных домов.

Обилие осадков этой зимой привело к образованию снежных «шапок» на крышах домов

Приближается потепление, которое принесет проблему очистки крыш в Бердске. Снег станет тяжелым и может стать причиной обрушения кровли.

В ночь на воскресенье обрушилась кровля в пристройке кафе-бара «Родня» Академгородка, пострадало пять человек, один из них погиб, сообщил на совещании чиновников 3 февраля начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев. Аналогичный случай произошел перед выходными в Калининском районе Новосибирска — обрушился чердак. Площадь была небольшая, 15 кв. метров, системы жизнеобеспечения не пострадали, потолочное перекрытие не было нарушено, отметил Пономарев.

— Температура ожидается плюсовая. Поэтому снег, который лежит на крышах зданий, будет тяжелый, нагрузка соответственно возрастет. Поэтому сейчас необходимо проверить, в первую очередь, все крыши зданий — и не обязательно жилые это или нежилые помещения. Крыши необходимо очистить, чтобы исключить случаи обрушения зданий либо конструкций зданий. Эту задачу хотел бы донести до всех руководителей и до жителей частного сектора. Управляющим компаниям будет направлено поручение об уборке снега с кровель. Часть уже приступила к выполнению. Вопрос взят на контроль, — рассказал Василий Пономарев.

По словам Василия Васильевича, проверка кровель зданий с массовым пребыванием людей в городе началась еще раньше. Одна чистка снега уже произведена.

— Поставлена задача проверить не только крыши, но и козырьки, в том числе и на хозяйственных постройках, — подчеркнул Пономарев.

Автор видео Галина Панчева



Особенно это касается большепролетных зданий, покрытие которых выполнено с применением большепролетных более 36 метров и без промежуточных опор.

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, сколько таких зданий есть в Бердске.

Это здание и ЛДС и еще два-три здания, которые немного не доходят до этого уровня. Эти здания были проверены 2 февраля, приняты меры.

В кафе «Родня» в Советском районе Новосибирска в ночь на 2 февраля рухнула крыша, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».Там без разрешения властей проходила вечеринка. В результате ЧП одна девушка погибла, четверо пострадали. На разборе завалов работали сотрудники посиково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске.

Прокуратура начала проверку законности использования здания под увеселительное заведение. СК возбудил уголовное дело. И даже уже задержал 27-летнего организатора вечеринки.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел в воскресенье экстренное совещание в связи с ЧП в Академгородке. Решено повторно потребовать от организаций независимо от их формы собственности принять срочные меры по очистке кровель от снега.

Такое поручение уже было дано 24 января, после введения ЧС в Новосибирске в связи с ухудшением погодных условий и выпадением сверхнормативного количества осадков. Все районные администрации провели заседания комиссий по ЧС, в ходе которых главы лично обозначили перед управляющими компаниями и хозяйствующими субъектами задачу не только проверить состояние кровель, но и принять срочные меры по их очистке от снега. Всем хозяйствующим субъектам были разосланы информационные письма с постановкой этой задачи.

В частности, в Советском районе Новосибирска заседания комиссий по ЧС проводились 25 и 30 января. На последнем присутствовал лично представитель ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН, на территории которого и произошло обрушение кровли.