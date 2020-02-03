Где армянину посмотреть фильмы и сериалы на родном языке

Представителей этой нации можно встретить в североамериканских странах, во многих европейских государствах есть армянские диаспоры. Армяне живут в Российской Федерации, странах Ближнего зарубежья и много где еще. Однако армянская культура доступна не каждому. Фильмы и сериалы на армянском языке можно найти далеко не всегда, тем более в хорошем качестве и с высокоскоростной трансляцией.
Онлайн кинотеатр TVserials является площадкой, на которой размещены именно такие видеозаписи. База сайта включает большое количество фильмов и сериалов на армянском языке, а также мультфильмов, музыкальных видеоклипов и записей телевизионных шоу.
Преимущества
Все видеозаписи на сайте приведены к одному формату, который оптимально воспроизводится на различных устройствах. Контент можно просматривать на телевизорах с доступом в Интернет, мобильных устройствах, персональных компьютерах и планшетах, ноутбуках и моноблоках.
Каждая видеозапись имеет несколько вариантов. Они отличаются качеством изображения, от 480 до 4К. Это позволяется просматривать контент при любой скорости доступа в сеть Интернет.
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Основные категории фильмотеки кинотеатра
- Большой выбор художественных фильмов на армянском языке в разных жанрах.
- Популярные армянские телевизионные шоу в отличном качестве.
- Обширная подборка современных армянских сериалов, снятых в разных жанрах.
- Оригинальные мультипликационные картины различного формата и жанра.
- Большой выбор музыкальных видеоклипов современных армянских исполнителей.
- Новинки кинопроката Армении.
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