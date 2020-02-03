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Столичные стандарты ритуальных услуг

15:27 03.02.2020
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Столкнувшись с потерей близкого человека, его семья оказывается перед выбором: пытаться самостоятельно организовать похороны и прощание с покойным или всё-таки обратиться в ритуальную службу и нанять похоронного агента, который возьмет на себя решение всех организационных вопросов, связанных с траурной церемонией.

И если первый вариант наши соотечественники рассматривают как возможность сэкономить, то о втором варианте, ещё до недавнего времени, они отзывались не слишком хорошо. Наученные горьким опытом, они были уверены, что им придется даже в случае сотрудничества с ритуальной службой всё равно ездить по Москве, чтобы решить массу организационных вопросов, которые не входят в компетенцию ритуальной службы.

Сегодня всё изменилось. Ритуальный сервис предоставляется по новым стандартам, и его главная цель – помочь клиенту убедиться в том, что он доступный, высокий и комплексный.

О доступности ритуального сервиса

Если раньше для того, чтобы обратиться в похоронное бюро или связаться с ритуальным агентом, необходимо было ехать в ритуальную службу и там общаться по всем интересующим вопросам с представителями службы, то сегодня достаточно будет зайти на сайт ритуальной службы Ритуал.ру, как там можно будет:

получить доступ не только к полному перечню услуг,
но и пообщаться с похоронным агентом в режиме онлайн,
задать ему интересующие вопросы относительно проведения церемонии.

О высоким сервисе ритуальных услуг

Сегодня клиентам Ритуал.ру предлагает на выбор несколько похоронных планов, тем самым предоставляя возможность семье покойного самостоятельно решить, насколько богатые похороны они могут организовать.

При этом, клиенты также могут выбрать и дополнительные услуги службы. К их числу относятся:

  • доставка тела покойного в другой город или в другую страну.
  • кремация и все подготовительные ритуальные работы, связанные с этой церемонией,
  • организация классической ритуальной церемонии и погребение на кладбище,
  • транспортное сопровождение похоронной церемонии…

Клиенты могут узнать, что входит в выбранную ими услуг, уточнить её стоимость, а также заказать услугу.

Комплексный подход к ритуальному сервису

Раньше близким покойного нужно было метаться из одной конторы в другую, чтобы решить за несколько дней до похорон максимум организационных вопросов. Сегодня Ритуал.ру предлагает решить все эти вопросы на её базе, в одном месте. Это необычайно удобно для людей, которые только что потеряли близкого человека. Они могут не только сэкономить своё время, провести последние часы возле тела покойного. Но это также позволяет избежать лишних расходов.

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