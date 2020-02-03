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Нержавеющая проволока: виды, сфера применения

15:30 03.02.2020
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Нержавеющая проволока представляет собой вид металлопроката, который отличается универсальной и длинной конструкцией, напоминающей шнур и как, правило обладающий круглым сечением.

Нержавеющая проволока: виды, сфера применения
Для изготовления проволоки используют жаростойкую, антикоррозийную и высоколегированную сталь. Нержавеющий круг https://www.mpstar.ru/nerzhavejka/krug-nerzhaveyushhij/ и проволока получили широкое распространение благодаря высоким антикоррозийным свойствам.
Как и весь металлопрокат, проволоку могут изготавливать как холоднокатаную, так и горячекатаную. Сейчас без использования горячекатаных кругов https://www.mpstar.ru/nerzhavejka/krug-nerzhaveyushhij/gk/ сложно представить такие отрасли как автомобилестроение, химическая промышленность, строительство и нефтехимическая.

Виды проволоки
По способу монтажа и свойствам можно выделить четыре вида нержавеющей проволоки:
— нагартованная;
— сварочная;
— вязальная;
— пружинная нержавеющая.
Вязальная проволока получила широкое применение в сфере строительства. Довольно часто этот строительный материал используют для крепления арматуры. Сварочная проволока используется в химической и нефтяной промышленности. Этот вид необходим для того, что сварной шов обладал высокими антикоррозийными свойствами.
Особенности маркировки проволоки
Каждая проволока https://www.mpstar.ru/nerzhavejka/krug-nerzhaveyushhij/12h18n10t/ имеет свою маркировку, которая регулируется ГОСТом 18143 – 72. Согласно ГОСТу на бобине должна быть информация о химическом составе материала, технологии производства, классе и виде шлифовки поверхности. В описание указывается класс пластичности, который может быть первым или вторым.
В маркировке указываются все химические элементы, которые входят в состав, за исключением тех, чье процентное соотношение меньше 1 процента. Например, марка 08Х18Н10Т, говорит о том, что в составе не менее 0,08 процента углерода, 18 процентов хрома, 10 процентов никеля и около одного процента титана, а буква Х говорит о холоднокатаном способе изготовления.

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