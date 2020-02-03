Нержавеющая проволока: виды, сфера применения

Нержавеющая проволока представляет собой вид металлопроката, который отличается универсальной и длинной конструкцией, напоминающей шнур и как, правило обладающий круглым сечением.



Для изготовления проволоки используют жаростойкую, антикоррозийную и высоколегированную сталь. Нержавеющий круг https://www.mpstar.ru/nerzhavejka/krug-nerzhaveyushhij/ и проволока получили широкое распространение благодаря высоким антикоррозийным свойствам.

Как и весь металлопрокат, проволоку могут изготавливать как холоднокатаную, так и горячекатаную. Сейчас без использования горячекатаных кругов https://www.mpstar.ru/nerzhavejka/krug-nerzhaveyushhij/gk/ сложно представить такие отрасли как автомобилестроение, химическая промышленность, строительство и нефтехимическая.

