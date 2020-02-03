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Уволили председателя Горсовета Керчи после скандала с блокандниками

15:53 03.02.2020 Фото: Крым Информ
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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эту историю «дикой» и заявил, что все причастные к этому инциденту должны быть уволены.

Уволили председателя Горсовета Керчи после скандала с блокандниками
Скандал разгорелся после вручения блокадного хлеба дамами в дорогих шубах

Городской совет Керчи отправил в отставку главу горсовета Маю Хужину и её заместителя Ларису Щербулу. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании горсовета, передает корреспондент Крыминформа.

«Представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова», – сказал перед голосованием присутствующий на заседании первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Депутаты также назначили Ольгу Солодилову заместителем председателя горсовета Керчи. Она будет возглавлять горсовет, пока не будет избран новый глава горсовета.

Поводом для отставки Хужиной и ее заместителя стал скандал вокруг поздравления ими жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Еще одним участником скандала стала депутат Госсовета Крыма Ирина Черненко.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эту историю «дикой» и заявил, что все причастные к этому инциденту должны быть уволены с занимаемых должностей и исключены из рядов «Единой России». Решение в отношении Черненко будет принято после заседания парламентской комиссии по этике на этой неделе. Блокадники же получат путевки в санатории Крыма.

Источник: Крым Информ

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