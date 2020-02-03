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Пожаловалась на плохую работу прожекторов школы №13 жительница Бердска

17:45 03.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанка интересуется: почему они не горят. Директор школы заверила — все работает в темное время суток.

Пожаловалась на плохую работу прожекторов школы №13 жительница Бердска
На здании школы №13 как минимум 7 прожекторов

— Почему на школе №13 не работают прожекторы? — спрашивает у «Курьер. Среда. Бердск» жительница Бердска Юлия Шальнева сегодня, 3 февраля.

Директор школы №13 Наталья Маркова заверила «Курьер. Среда. Бердск»: прожекторы на школе работают.

— Ничего не поменялось с начала учебного года — все работает. Думаю, что речь идет о прожекторах на стадионе. Уже и в администрацию писали, что их невозможно подключить. А те, что на здании — работают. Кроме того, мы установили дополнительные прожекторы летом 2019 года. А на стадионе прожекторы уже и без фонарей, идет речь об их демонтаже, так как они находятся уже много десятилетий в не рабочем состоянии, — прокомментировала Наталья Петровна сегодня, 3 февраля.

Стоит отметить, что прожекторы работают тогда, когда ребята идут на занятия утром и возвращаются после второй смены домой. На здании школы установлено порядка 7 прожекторов.

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