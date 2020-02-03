Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской «няш-мяш»

Подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку, — говорит Наталья Поклонская Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в «голливудском» стиле, в которой предстала в новом образе.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — написала Поклонская на Facebook .

При этом депутат подчеркнула, что открыта для оценок ее нового образа.

«Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», — отметила Поклонская.

«Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть», — добавила Поклонская.

Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «няш».