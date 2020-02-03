Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской «няш-мяш»

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в «голливудском» стиле, в которой предстала в новом образе.
«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — написала Поклонская на Facebook.
При этом депутат подчеркнула, что открыта для оценок ее нового образа.
«Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», — отметила Поклонская.
«Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть», — добавила Поклонская.
Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «няш».
Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она — прокурор, добавив, что «никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу». После чего фраза «няш-мяш» закрепилась в интернете именно за Поклонской. В марте 2019 года Поклонская отметила, что долго не принимала этот мем, но он все-таки «нашел, догнал» ее. Она также говорила, что думает над тем, чтобы зарегистрировать интернет-мем «Няш-мяш — Крым наш» в качестве крымского бренда.