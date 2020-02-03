03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской «няш-мяш»

21:00 03.02.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B8DiplnI6i5/
3 2

Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш».

Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской няш мяш

Подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку, — говорит Наталья Поклонская

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в «голливудском» стиле, в которой предстала в новом образе.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — написала Поклонская на Facebook.

При этом депутат подчеркнула, что открыта для оценок ее нового образа.
«Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой», — отметила Поклонская.
«Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть», — добавила Поклонская.
Интернет-мем «няш-мяш» появился весной 2014 года, когда Наталья Поклонская стала и. о. руководителя новообразованной прокуратуры Крыма. Приказ об образовании прокуратур Республики Крым и города Севастополя в системе прокуратуры России тогда подписал генпрокурор Юрий Чайка. После пресс-конференции в новом качестве на Поклонскую обратили внимание интернет-пользователи, в особенности в Японии. Их впечатлил образ девушки в строгой форме, вскоре ей посвятили множество публикаций в соцсетях и изображений, в частности в аниме-стиле, в котором популярно слово «няш».
Поклонской не понравилась такая известность. Позже в ходе одной из пресс-конференций Поклонская, отвечая на вопрос о неожиданной популярности и своем отношении к ней, напомнила, что она — прокурор, добавив, что «никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу». После чего фраза «няш-мяш» закрепилась в интернете именно за Поклонской. В марте 2019 года Поклонская отметила, что долго не принимала этот мем, но он все-таки «нашел, догнал» ее. Она также говорила, что думает над тем, чтобы зарегистрировать интернет-мем «Няш-мяш — Крым наш» в качестве крымского бренда.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
1
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам идея депутата зарегистрировать "Няш-мяш — Крым наш" в качестве крымского бренда?

Иван, 03 февраля 2020 16:59
а где Николай?
Андрей, 03 февраля 2020 18:27
Молодчина!!! Так держать!!!
Raven, 03 февраля 2020 20:06
Преобразиласть-то как после перехода на росслужбу. Наверное и Крым так же преображается после перехода в состав РФ. У меня знакомый в Крым в 14м году ездил, говорит "назад в СССР" (худших времен конца 80х). Ездил в том году, рассказал, что очень большие перемены, правда крымчане сложно от укросовка отходят ментально.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске 2
22:00 03-02-2020
Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске
БердскВиновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе 1
21:55 03-02-2020
Виновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе
Депортировать иностранцев с коронавирусом хотя в России
21:45 03-02-2020
Депортировать иностранцев с коронавирусом хотя в России
Когда курс евро перевалит за 80 рублей?
21:30 03-02-2020
Когда курс евро перевалит за 80 рублей?
БердскШел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом 2
21:28 03-02-2020
Шел по путям: 2.02.2020 поезд насмерть сбил молодого человека в наушниках под Искитимом
Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело
21:15 03-02-2020
Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело
Победу в "историческом споре" с Россией празднует Польша 1
21:00 03-02-2020
Победу в
Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской "няш-мяш" 3
21:00 03-02-2020
Наталья Поклонская поделилась снимками с голливудской фотосессии, назвав себя крымской
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
20:45 03-02-2020
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга 4
20:31 03-02-2020
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга