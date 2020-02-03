Украл ноутбук за 48 тысяч из незакрытой квартиры на улице Лунной житель Бердска

Возбуждено уголовное дело

1 февраля в дневное время в Бердске неизвестный проник через незакрытую дверь в квартиру дома на улице Лунной, откуда похитил ноутбук стоимостью 48 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в полицию.

На следующий день в Отдел МВД России по городу Бердску с явкой с повинной обратился 20-летний ранее не судимый житель Бердска, давший признательные показания в совершении квартирной кражи и вернувший похищенный ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области