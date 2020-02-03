03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Украл ноутбук за 48 тысяч из незакрытой квартиры на улице Лунной житель Бердска

17:36 03.02.2020 Фото: Usinsk.online
1 0

2 февраля 20-летний парень пришел в полицию и сдался.

Украл ноутбук за 48 тысяч из незакрытой квартиры на улице Лунной житель Бердска
Возбуждено уголовное дело

1 февраля в дневное время в Бердске неизвестный проник через незакрытую дверь в квартиру дома на улице Лунной, откуда похитил ноутбук стоимостью 48 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в полицию.

На следующий день в Отдел МВД России по городу Бердску с явкой с повинной обратился 20-летний ранее не судимый житель Бердска, давший признательные показания в совершении квартирной кражи и вернувший похищенный ноутбук.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Посадят?

Аноним, 03 февраля 2020 18:56
НВР:
Условно...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Победу в "историческом споре" с Россией празднует Польша
21:00 03-02-2020
Победу в
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
20:45 03-02-2020
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга 1
20:31 03-02-2020
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
20:26 03-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
В мошенничестве с фальшивыми прививками на 500 тыс. рублей заподозрили поликлинику в Москве
20:15 03-02-2020
В мошенничестве с фальшивыми прививками на 500 тыс. рублей заподозрили поликлинику в Москве
БердскОб искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска
20:08 03-02-2020
Об искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска
Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья
20:00 03-02-2020
Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья
Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
19:45 03-02-2020
Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина
19:30 03-02-2020
Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина
Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска 1
19:15 03-02-2020
Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска