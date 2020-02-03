«Возите с собой дрова»: Водителя-хама и маршрутку №18 со сломанной печкой ищет транспортный отдел мэрии Бердска

Бердские частные перевозчики в основном заменили подвижной состав

Сегодня, 3 февраля, начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина начала расследование. Ей предстоит выяснить, кому из частных перевозчиков принадлежит маршрутка №18, на которую пожаловались «Курьер. Среда. Бердск» пассажиры.

Мало того, что 31 января в мороз людям пришлось ехать в холодной «Газели», так как печка не работала, водитель позволял себе хамить в ответ на возмущения пассажиров.

— Мы спросили, почему не работает печка в салоне. Водитель ответил: «Возите с собой дрова», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» в субботу Лариса, которой «посчастливилось» накануне дважды прокатиться в «раздолбанной маршрутке» с незакрывающимися плотно дверями и в прокуренном салоне. — Я не думаю, что машину в таком ужасном состоянии можно выпустить на линию. Может, она нелегально ходит? Внешне во всяком случае она кажется неисправной. В других маршрутках тепло прямо по ногам идет.

Руководитель транспортного отдела горадминистрации выясняет, кому принадлежит транспортное средство. Отреагировать на жалобу в СМИ ей поручил глава Бердска Евгений Шестернин на традиционной планерке в понедельник. Дело в том, что на 18-м маршруте работают пять перевозчиков — в общей сложности 14 машин. Это в идеале. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший по маршруту Павел Овсянников, реально на линию каждый день выходит 7-8 маршруток. Но расписание стараются соблюдать.

Поскольку по графику движения маршрутки №18 ходят каждые 4-5 минуты, необходимо установить: Лариса и другие пассажиры, приехавшие на электричке, отъехали от вокзала в 6.28, в 6.34 или в 6.39. Чтобы определить перевозчика, к которому есть претензии, Надежда Нятина просит запоминать госномер транспортного средства.

— У нас произошла серьезная замена подвижного состава у частных перевозчиков. Старых «Газелей» в городе практически не осталось. И нам нужно понимать, чья машин. Оказалось, что подмена неисправных в тот день произошла сразу у двух перевозчиков. Конечно, если дверь отваливается, ездить нельзя. Но и оставить маршрут без машин перевозчики тоже не могут. Мы выясним, примем меры. Но я прошу пассажиров: если есть какие-то претензии, обращайтесь сразу в отдел, сообщите госномер маршрутки. При конкретных жалобах мы приглашаем перевозчика, водителя и разбираемся по факту. Если бы в данном случае был известен номер, мы уже проверили бы состояние печки, оборудования, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Валерьевна.

Владельцы маршруток в один голос заявили, что накажут ведущего себя по-хамски водителя. Обычно «нарушителя» лишают рейсов, что сказывается на его зарплате. Увольняют редко, поскольку и без того большая текучка — водители с неохотой идут работать на общественный транспорт. Кроме того, предприниматели заявили в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск», что совсем старые и неисправные машины на линию не выпускают. Возможна подмена, когда требуется ремонт основному подвижному составу.

Между там, Ларису поддержали пользователи сайта в комментариях.

Аноним:

— Сейчас окажется, что такой и маршрутки не существует, ГЛОНАС не показывает и возникнут трудности найти перевозчика. Было уже такое. Нам приходится пользоваться 18-м маршрутом, и никогда в эти «Газели» не садимся, там полный треш.

Аноним:

— Езжу на 18-й на работу. Реально по графику ходит одна маршрутка — это «Форд», чистый и теплый. На работу приезжаю на 30 минут раньше, т. к. если не успеешь на «Форд» по расписанию, то можешь его же ждать час — такое бывает он на маршруте, особенно в выходные или когда погода плохая «выхлопа нет». Как заключаются и продлеваются договоры с перевозчиками?

Аноним:

— Конечно, гнать такого перевозчика с маршрута! 109-й на прошлой неделе снял один из трёх автобусов с маршрута из-за того, что пассажиров не устраивает уровень комфорта, давайте и с 18-го маршрута перевозчика снимем! Вот заживём! Повысим уровень комфорта сразу!

Аноним:

— «Возите дрова» — за такие слова надо отправлять ЗАГОТАВЛИВАТЬ дрова! На Колыму, например… Хоть поймёт, что такое холод.

Гость:

— Вы пишете жалобу, а почему номер машины не указываете, чтобы с водителем разобрались? А так получается гнать всех… Ездила по лету в санаторий по курсовке и возвращалась на 18-й несколько раз, и тоже попала — водитель так сказать «нестандартного роста — маленький» уже в возрасте, он так гнал, подрезал, вез как дрова, ему делали замечания пассажиры, он просто хамил, люди, выходя, предупреждали, что будут жаловаться в администрацию, может он и до сих пор работает…