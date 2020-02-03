«Замес» полицейских и двоих парней попал на видео в Бердске

Молодые люди были несогласны с тем, что их задерживают и оказали сотрудникам полиции некоторое сопротивление.

Все закончилось тем, что молодых людей посадили в машину и увезли

В пятом часу вечера 3 февраля полицейские задержали двух молодых людей возле дома №24 по ул. К.Маркса в Бердске.

Парни были не согласны с тем, что их задерживают, ругались. Один из них говорил, что полицейские не имеют права это делать. При разговоре сотрудник полиции сказал, что нечего было убегать.

Из из парней был легко одет — на нем не было куртки несмотря на минусовую температуру на улице.

Все окончилось тем, что сотрудники полиции посадили молодых людей в автомобиль и уехали, видимо в отдел МВД по Бердску.

Полиция задержала двоих парней

Автор видео Галина Панчева



Подробности позже.