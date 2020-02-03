Виновна в растрате 1,3 млн рублей директор мусорной свалки Бердска. Облсуд оставил приговор в силе

Приговор Бердского горсуда в отношении Софьи Солоповой и ее бывшего зама Сергея Оленича вступил в законную силу. Оба получили по три года колонии условно со штрафом в 200 тыс. рублей и запретом занимать должности на муниципальной службе 2,5 года.

Софья Солопова приняла на работу Сергея Оленича (на фото — слева) по рекомендации мэра

Сегодня, 3 февраля, вступил в силу приговор в отношении руководителей бердской свалки Софьи Солоповой и ее зама Сергея Оленича. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирский областной суд отклонил апелляционные жалобы обоих подсудимых, оставив в силе приговор Бердского городского суда.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 ноября 2019 года судья Бердского городского суда Наталья Агеева закончила оглашать приговор директору муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софье Солоповой и ее заму Сергею Оленичу. Ее, отвечающую за работу городской мусорной свалки, обвиняли в растрате бюджетных средств. По версии следствия, она незаконно выплатила зарплату Оленичу, фигурирующему в деле как пособник, в сумме 1,3 млн рублей. И суд с этим согласился.

Софья Солопова признана виновной в совершении преступления предусмотренные частью 4 статьи 160 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Солоповой С.А. считать условным с испытательным сроком в 3 года, — огласила приговор судья Бердского городского суда Наталья Агеева.

Сергей Оленич также признан виновным в совершении преступления предусмотренные частью 5 статьи 33 УК РФ, частью 4 статьи 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 6 месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей. С соответствием с частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должность, связанную с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, муниципальных унитарных предприятиях, в учреждениях и органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы Оленичу считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Теперь обоим придется уволиться. Именно их возвращение на работу в конце прошлого года вызвало возмущение среди бердчан. Настрой у Софьи Солоповой на работу был серьезный. Она готова выполнить поставленные главой Бердска задачи, отчитаться о проделанной работе и снова уйти в отпуск. В ее отсутствие обязанности директора исполнял Константин Букреев.

— Передо мной поставлена задача — провести проверку. Есть жалоба в отделе труда администрации Бердска Сергея Оленича на определенные действия Константина Букреева. Поскольку он является должностным лицом, работник по закону не имеют права провести подобную проверку. Они являются его подчиненными. Сегодня я, приступив к обязанностям, достала положение о проведении проверок на предприятии, которое существует с 2012 года, там четко прописано об этом. Сегодня здесь были сотрудники администрации Бердска, решается вопрос об определении членов комиссии. Чтобы опять же не было конфликтов интересов, связанных с этим вопросом. Две служебные записки я уже получила, — резюмировала Софья Солопова 25 декабря.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что отзыв на работу связан с производственной необходимостью. А с заместителем муниципального «Спецавтохозяйства» Сергеем Оленичем администрация города расторгла трудовой договор, и 23 декабря он был уволен.