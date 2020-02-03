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Под домашний арест отправил суд организатора «гаражной вечеринки» с рухнувшей крышей и гибелью девушки в Новосибирске

18:45 03.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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В отношении 27-летнему подозреваемого возбуждено уголовное дело за «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности повлекшие смерть человека». Трагедия произошла в ночь на 2 февраля в Академгородке.

Под домашний арест отправил суд организатора гаражной вечеринки с рухнувшей крышей и гибелью девушки в Новосибирске
160 спасателей разбирали завалы на месте трагедии в новосибирском Академгородке

В Новосибирске помещен под домашний арест подозреваемый по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили вечером 3 февраля в региональном управлении Следственного комитета.

По ходатайству следователя СКР по Новосибирской области 27-летнему подозреваемому по уголовному делу, возбужденному по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 238 УК РФ ( оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности повлекшие смерть человека) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием установлено, что 2 февраля 2020 года около 3 часов ночи в помещении здания производственного назначения, расположенного в Советском районе города Новосибирска, где был организован ночной клуб, произошло обрушение части кровли здания от большого количества массы снега, в результате чего погибла 22-летняя девушка, четверо пострадали.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура полагает, что «гаражная вечеринка» в пристройке из сендвич-панелей, принадлежащей СО РАН, проходила незаконно. Причиной обрушения крыши стал неубранный снег — слой более метра. Всего на трагическую вечеринку пришло 190 человек.

На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на помощь прибыли криминалисты из Москвы по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Расследование уголовного дела продолжается.

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