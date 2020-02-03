Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина

Из более чем 4000 зарегистрированных участников форума 500 — иностранных, из которых половина из стран, в которых официально зарегистрированы случаи смертельного вируса.

Премьер Михаил Мишустин пришел на смену Дмитрию Медведеву

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.

«С учетом ситуации и той информации, которая поступает из Китая, я бы хотела обратиться к Вам и ко всем присутствующим все-таки принять решение об отмене форума», — сказала Голикова.

Ее поддержал и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.



«Уважаемый Михаил Владимирович, я бы поддержал Татьяну Алексеевну. Из более чем 4 тысяч зарегистрированных (участников форума — ред.) 500 — иностранных, из которых половина из стран, в которых официально зарегистрированы случаи коронавируса. С одной стороны, конечно, некорректно отказывать им в участии, но с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума, поэтому предлагаю отменить форум в этом году», — сказал Чернышенко.