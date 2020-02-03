03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии

19:45 03.02.2020 Фото: СКР
0

Труп 18-летнего юноши без признаков насильственной смерти нашли в съемной квартире. 8-классница была еще жива, но умерла в реанимации. Эксперты проверяют вентиляцию и отопительные приборы.

Загадочная смерть: 14 летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
Следователи назначили экспертизы

В Бирске по факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Днем 1 февраля в квартире обнаружили тело 18-летнего студента без видимых телесных повреждений. В больницу из этой же квартиры также доставили 14-летнюю девушку, которая вскоре скончалась. На место ЧП незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

-В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и проверки исправности отопительного оборудования квартиры, допрашивается хозяин квартиры и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему», — рассказали в пресс-службе СКР по Башкирии. Н

По информации«Вести-Башкортостан», о трагедии сообщил собственник жилья – квартиросъемщик не отвечал на звонки, мужчина приехал на место, где обнаружил молодых людей. По одной из версий, несчастный случай произошел из-за неисправной вентиляции. Точные причины смерти студента и школьницы будут установлены по результатам назначенной экспертизы.

В администрации города сообщили, что молодой человек жил в Дюртюлях, а девушка была родом из Бирского района. По предварительным данным, они отравились психотропными препаратами или угарным газом, передает ufacitynews.ru.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что стало причиной смерти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Победу в "историческом споре" с Россией празднует Польша
21:00 03-02-2020
Победу в
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
20:45 03-02-2020
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга 1
20:31 03-02-2020
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
20:26 03-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
В мошенничестве с фальшивыми прививками на 500 тыс. рублей заподозрили поликлинику в Москве
20:15 03-02-2020
В мошенничестве с фальшивыми прививками на 500 тыс. рублей заподозрили поликлинику в Москве
БердскОб искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска
20:08 03-02-2020
Об искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска
Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья
20:00 03-02-2020
Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья
Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
19:45 03-02-2020
Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина
19:30 03-02-2020
Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина
Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска 1
19:15 03-02-2020
Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска