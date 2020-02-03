Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии

Труп 18-летнего юноши без признаков насильственной смерти нашли в съемной квартире. 8-классница была еще жива, но умерла в реанимации. Эксперты проверяют вентиляцию и отопительные приборы.

Следователи назначили экспертизы

В Бирске по факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Днем 1 февраля в квартире обнаружили тело 18-летнего студента без видимых телесных повреждений. В больницу из этой же квартиры также доставили 14-летнюю девушку, которая вскоре скончалась. На место ЧП незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

-В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и проверки исправности отопительного оборудования квартиры, допрашивается хозяин квартиры и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему», — рассказали в пресс-службе СКР по Башкирии. Н

По информации«Вести-Башкортостан», о трагедии сообщил собственник жилья – квартиросъемщик не отвечал на звонки, мужчина приехал на место, где обнаружил молодых людей. По одной из версий, несчастный случай произошел из-за неисправной вентиляции. Точные причины смерти студента и школьницы будут установлены по результатам назначенной экспертизы.

В администрации города сообщили, что молодой человек жил в Дюртюлях, а девушка была родом из Бирского района. По предварительным данным, они отравились психотропными препаратами или угарным газом, передает ufacitynews.ru.