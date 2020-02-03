Против посадившей маленького сына за руль авто каршеринга пьяной 25-летней матери СК возбудил дело

Женщина, лишенная водительских прав выпивала прямо перед поездкой. При этом на заднем сидении автомобиля находился еще один ребенок. Поездку записал видеорегистратор. Нарушительницу разыскивают.

Женщина выпила прямо в машине и посадила за руль ребенка

В Москве по факту вовлечения ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 3 февраля, в столичном управлении Следственного комитета.

Следственными органами СКР по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего).

По данным следствия, 25 января 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне каршерингового автомобиля, во время поездки постолице нарушила правила дорожного движения и допустила к управлению данного транспортного средства малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок.

— Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается местонахождение подозреваемой, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на видео попала нетрезвая женщина, которая сначала сама села за руль автомобиля каршеринга, а потом передала управление ребёнку. Видеокамера в машине зафиксировала опасную поездку от начала до конца.

На первых кадрах видно — женщина на сиденье водителя наливает в стакан алкогольный напиток, затем ещё несколько раз отпивает из бутылки. После этого трогается с места, а вскоре сажает за руль ребёнка. Второй ребёнок сидит на заднем сиденье, сообщает «Москва 24».

И уже известны первые результаты проверки правоохранительных органов — женщина арендовала автомобиль без водительских прав, она лишена их как раз за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила ГИБДД по столице в Twitter.

«В настоящий момент установлено, что гражданка лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Следственный комитет по Наро-Фоминскому городскому округу также начал проверку.