Когда курс евро перевалит за 80 рублей?

В ближайшие четыре года ускорения ждать не стоит, уверены в S&P: российская экономика продолжит расти вдвое медленнее мировой. Заметного укрепления рубля в обозримой перспективе никто не обещает.

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов. К тому же, как отмечает агентство Standard & Poor’s, российская экономика будет расти вдвое медленнее мировой. Что об этом думают эксперты — в материале РИА Новости.

Америка испортит рынок

В первом квартале рублю ничего не грозит. «Подписание первой фазы соглашения Китая и США поставило на паузу торговую конфронтацию; центробанки мира продолжают смягчение денежной политики, и спрос на российские долговые бумаги иностранных инвесторов сохраняется», — отмечают специалисты Nordea в «Обновленном прогнозе курса рубля».



В результате, по их оценкам, к апрелю евро может подешеветь до 65,9 рубля, а доллар — до 60,5.

Однако «со второго квартала настроения на глобальных площадках несколько ухудшатся». ФРС может сократить объем скупки активов. А по мере приближения президентских выборов в США участники рынка начнут задумываться о перспективе реэскалации торговых войн.

На этом фоне к концу года доллар подорожает до 61,5 рубля, евро — до 71,9. В 2021-м ослабление рубля ускорится: доллар поднимется до 66, евро — до 80,5, прогнозирует Nordea.

«После президентских выборов в США протекционизм может вновь стать основным инструментом экономической политики, что способно создавать неопределенность, формировать спрос на защитные активы и снижать аппетит к риску», — говорится в обзоре Nordea Bank.

С пессимистическими прогнозами относительно перспектив рубля и российской экономики в целом выступило также международное рейтинговое агентство S&P. Как указывают его эксперты, консервативная денежно-кредитная политика Банка России позволила снизить инфляцию, сократить внешний долг и накопить солидные международные резервы.

Но остались нерешенными главные проблемы, ограничивающие экономический рост: сырьевая зависимость экспортных доходов, низкий уровень конкуренции и инноваций, неблагоприятная регулятивная среда. Плюс санкции и долгосрочные демографические трудности.

Поэтому в ближайшие четыре года ускорения ждать не стоит, уверены в S&P: российская экономика продолжит расти вдвое медленнее мировой. Прошлогодний результат в S&P оценили в 1,3%. В 2020-м ВВП должен прибавить 1,8%. «Но это потолок, пробить который не получится вплоть до 2023 года», — считают аналитики.

По их мнению, новое российское правительство продолжит прежнюю политику с акцентом на наполнение бюджета и международных резервов страны. Это сделает российские ценные бумаги привлекательными для иностранных инвесторов, а накопленная «подушка безопасности» позволит правительству выполнить обязательства госкорпораций в случае кризиса. Но есть и обратная сторона медали — застой реального сектора и сжатие потребительского спроса.

Национальные проекты на 25 триллионов рублей, профинансированные повышением НДС и пенсионной реформой, не в состоянии ускорить экономику до желаемых трех процентов, полагают в S&P. Поэтому любой внешний шок — резкое изменение политики американского Федрезерва, новый виток торговых войн или что-то еще — обернется падением спроса на российские активы и резким ослаблением рубля.

На самом деле

По мнению отечественных экономистов, западные аналитики рисуют слишком мрачную картину. Такие прогнозы обусловлены в первую очередь ожиданиями замедления мировой экономики в целом, возможной рецессии и глобального кризиса, считает Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов напоминает, что новому правительству поставлена задача добиться темпов роста экономики выше среднемирового уровня.

«Нет сомнений, что к выполнению этой задачи подключится Банк России. В Минфине заявили, что цели, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют до 2024 года дополнительно 4,1 триллиона рублей. Быстрая реализация нацпроектов и дополнительные расходы позволят экономике в ближайшие пару лет расти на два-три процента», — объясняет Богданов.

Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности» сообщает, что в минувшем году экономика прибавила 1,4%. Результат достаточно скромный, в 2018-м было больше — 2,5%. И седьмой год подряд эти показатели ниже среднемировых: по подсчетам Международного валютного фонда, в 2019-м глобальный ВВП вырос на 2,9%.

Что касается нацпроектов, то их эффективность пока действительно неочевидна. Нужно подождать итогов 2020 и 2021 годов.

«В свое время Китай справился с последствиями кризиса 2008-2009 годов за счет тех же мер: инфраструктура и борьба с бедностью помогли развить внутренний рынок и увеличить численность среднего класса», — замечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей. У России есть все шансы повторить этот успех.

Однако заметного укрепления рубля в обозримой перспективе никто не обещает. Повышение курса сдерживается большими денежными вливаниями в экономику, бюджетным правилом и внешними рисками.

«Но есть и факторы поддержки: стабилизация ситуации вокруг коронавируса к концу февраля и снижение давления на цену нефти, приток средств западных фондов на российский рынок благодаря мягкой монетарной политике мировых ЦБ, позитивные годовые отчеты и фундаментальные показатели российского фондового рынка», — уточняет Виталий Манкевич.

По прогнозам отечественных экспертов, весной курс будет в диапазоне 63-63,5 рубля за доллар, в среднем по году — 65-67.