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Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске

22:00 03.02.2020 Фото: Вести-Новосибирск
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Во время своего выступления в суде Антон Шматов расплакался, когда начал рассказывать о том, как помогал освобождать из-под завала всех, кто оказался придавлен сэндвич-панелями, перекрытиями и снегом, из-за которого обрушилась кровля.

Наркотики нашли у организатора смертельной Waltergarageparty в кафе с рухнувшей крышей в Новосибирске
Организатора смертельной вечеринки Антона Шматова освободили в зале суда под домашний арест

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 3 февраля суд отправил под домашний арест организатора «гаражной вечеринки»в новосибирском Академгородке, которая закончилась трагедией.

В ходе заседания адвокат предъявил положительные характеристики на своего подзащитного с места жительства, учебы и даже от его тренера. Однако следствие предъявило результаты обыска в квартире подозреваемого Антона Шматова – там нашли марихуану и приспособления для употребления наркотических веществ.

В результате обрушения кровли пристройки, используемой на мероприятии в качестве гардероба, погибла 22-летняя посетительница вечеринки Туяна Прушенова. Под завалами также оказались ещё четыре человека, в том числе и родной брат задержанного.

Во время своего выступления в суде Шматов расплакался, когда начал рассказывать о том, как помогал освобождать из-под завала всех, кто оказался придавлен сэндвич-панелями, перекрытиями и снегом, из-за которого кровля и обрушилась.

Также молодой человек заявил, что организация вечеринок для него – это не больше, чем хобби. При этом он признал, что принимал участие и в организации ставшей смертельной «Walter Garage Party» в корпусе №1 здания №36 по Бульвару Молодёжи.

В своей речи адвокат задержанного просила принять во внимание положительные характеристики с места учёбы и проживания Шматова, а также слова его тренера по боксу, описавшего Антона с лучшей стороны. В качестве меры пресечения для своего подзащитного адвокат попросила назначить домашний арест.

— Я раскаиваюсь, — эмоционально произнёс задержанный, выступая перед судом.

Однако следователь заявил о факте обнаружения по месту жительства молодого человека растительных веществ и приспособлений для употребления наркотиков. Согласно выводам экспертизы, в квартире Шматова нашли марихуану. Ранее «Вести» сообщали, что некоторых участников вечеринки пригласили 2 февраля в полицию для прохождения теста на наркотики.

Прокурор присоединился к рекомендации следователя о заключении задержанного под стражу вместо домашнего ареста, после чего суд удалился на совещание для принятия решения по мере пресечения.

В 18:14 суд вынес свой вердикт: Шматов помещён под домашний арест. Задержанного освободили из-под стражи прямо в зале суда. В течение последующих двух месяцев ему будет запрещено покидать жилище.

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От редакции

Получит реальный срок?

Гоша, 03 февраля 2020 23:31
Наркоманы они там и бездельники в академгородке. Лучше в Бердске, тут спокойней, и молодёжь этой ерундой не занимается. Видимо у них там горе от ума. Для детей у нас тут точно лучше, и бокс, и тхэквондо и даже мма есть, хорошие тренеры не дадут наркотики употреблять. Деградирует академ, все в Бердск перебираются.
Аноним, 04 февраля 2020 00:10
Рад, что Бердск уже не ассоциируется с наркоманами.
Все - кукин квакин вымерли как динозавры.

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