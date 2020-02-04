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Махали мечом и дарили молоко зрителям участники «Воспитатель года-2020» в Бердске

14:00 04.02.2020
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За звание лучшего воспитателя борются семь воспитателей. На первом этапе конкурса они представили себя и показали свои таланты.

Махали мечом и дарили молоко зрителям участники Воспитатель года 2020 в Бердске
Конкурс «Воспитатель года» в Бердске проходит 15 раз

В бердской школе №3 «Пеликан» 3 февраля прошло торжественное открытие городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года- 2020». Педагоги детских садов в своих творческих презентациях рассказывали о себе, своих увлечениях и о том, почему они выбрали профессию. Работники дошкольных учреждений удивляли зрителей и жюри не только песнями и танцами, но и трюками с мечом. Одна конкурсантка, сделав презентацию своей работы отрывком из мультфильма » Трое из Простоквашино», подарила одноименное молоко зрителям.

В 2020 году в конкурсе участвуют семь педагогов:
Екатерина Владимировна Банникова,

воспитатель МАДОУ № 22 «Тополек»
Екатерина Алексеевна Генрих,
воспитатель МБДОУ №9 «Теремок»
Ольга Владимировна Горбачева,
воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка»
Светлана Васильевна Ермолаева,
воспитатель МБДОУ №1«Сибирячок»
Ольга Юрьевна Костылева,
музыкальный руководитель
МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин».
Что думает о воспитателях мэр Бердска Евгений Шестернин и как дошкольные работники борются с матами в ближайшее время.

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