Махали мечом и дарили молоко зрителям участники «Воспитатель года-2020» в Бердске

За звание лучшего воспитателя борются семь воспитателей. На первом этапе конкурса они представили себя и показали свои таланты.

Конкурс «Воспитатель года» в Бердске проходит 15 раз

В бердской школе №3 «Пеликан» 3 февраля прошло торжественное открытие городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года- 2020». Педагоги детских садов в своих творческих презентациях рассказывали о себе, своих увлечениях и о том, почему они выбрали профессию. Работники дошкольных учреждений удивляли зрителей и жюри не только песнями и танцами, но и трюками с мечом. Одна конкурсантка, сделав презентацию своей работы отрывком из мультфильма » Трое из Простоквашино», подарила одноименное молоко зрителям.

В 2020 году в конкурсе участвуют семь педагогов:

Екатерина Владимировна Банникова,



воспитатель МАДОУ № 22 «Тополек»Екатерина Алексеевна Генрих,воспитатель МБДОУ №9 «Теремок»Ольга Владимировна Горбачева,воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка»Светлана Васильевна Ермолаева,воспитатель МБДОУ №1«Сибирячок»Ольга Юрьевна Костылева,музыкальный руководительМАДОУ ЦРР №2 «Дельфин».Что думает о воспитателях мэр Бердска Евгений Шестернин и как дошкольные работники борются с матами в ближайшее время.