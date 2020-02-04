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Образование

Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии «Parallel’?

08:54 04.02.2020 Фото: Студия танца "Parallel"
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Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе? Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Школа танца «Параллель» приглашает на занятия

Ну во-первых море любви и позитива

Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?

А так же:
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Выступления на городских площадках
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Съёмки в танцевальных видео
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Участие в танц.баттлах (развитие фристайла) Работаю с каждым ребёнком над его импровизацией.
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Ежегодная поездка в лагерь
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Участие в различных конкурсах по НСО и не только
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Совместные просмотры спектаклей, фестивалей и разных танцевальных мероприятий.
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Фотосессии
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Участие в мастер-классах от приглашённых профессиональных хореографов
Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии Parallel?
Доп.Занятия по растяжке, акробатике, фитнесу.

Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе?

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!
Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца «Parallel«на сайте Весь Бердск

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