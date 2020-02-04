Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии «Parallel’?

Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе? Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия

Ну во-первых море любви и позитива



А так же:





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Выступления на городских площадкахСъёмки в танцевальных видеоУчастие в танц.баттлах (развитие фристайла) Работаю с каждым ребёнком над его импровизацией.Ежегодная поездка в лагерьУчастие в различных конкурсах по НСО и не толькоСовместные просмотры спектаклей, фестивалей и разных танцевальных мероприятий.ФотосессииУчастие в мастер-классах от приглашённых профессиональных хореографовДоп.Занятия по растяжке, акробатике, фитнесу.

Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе?

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца «Parallel«на сайте Весь Бердск