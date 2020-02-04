Что получит ваш ребенок от занятий танцами в студии «Parallel’?

Ну во-первых море любви и позитива
А так же:
Съёмки в танцевальных видео
Участие в танц.баттлах (развитие фристайла) Работаю с каждым ребёнком над его импровизацией.
Ежегодная поездка в лагерь
Участие в различных конкурсах по НСО и не только
Совместные просмотры спектаклей, фестивалей и разных танцевальных мероприятий.
Фотосессии
Участие в мастер-классах от приглашённых профессиональных хореографов
Доп.Занятия по растяжке, акробатике, фитнесу.
Вы ещё сомневаетесь куда отдать ребёнка в нашем городе?
Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!
Справки по телефону: 8-923-239-76-90
Источник: Раздел Студии танца «Parallel«на сайте Весь Бердск