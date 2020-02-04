BATTERFLAY: Ухоженное тело — лучший подарок

Салон красоты BATTERFLAY предлагает полный спектр услуг по уходу за телом. В удобное для вас время, в уютной обстановке вы станете еще более привлекательной. Ухоженное тело подарит вам уверенность в себе и хорошее настроение.

Депиляция лица в BATTERFLAY — 150 рублей Салон красоты BATTERFLAY предлагает полный спектр услуг по уходу за телом. В удобное для вас время, в уютной обстановке вы станете еще более привлекательной. Ухоженное тело подарит вам уверенность в себе и хорошее настроение. Депиляция лица 150 рублей Подмышки 200 рублей Ножки до колен 400 рублей Глубокое бикини 900 рублей Ждем Вас по адресу: г.Бердск, ул.Лунная, 8 Подробности по телефону: 8-983-306-93-92. Ответим на все Ваши вопросы. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск

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