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Красота

BATTERFLAY: Ухоженное тело — лучший подарок

09:54 04.02.2020 Фото: pxhere.com
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Салон красоты BATTERFLAY предлагает полный спектр услуг по уходу за телом. В удобное для вас время, в уютной обстановке вы станете еще более привлекательной. Ухоженное тело подарит вам уверенность в себе и хорошее настроение.

BATTERFLAY: Ухоженное тело лучший подарок
Депиляция лица в BATTERFLAY — 150 рублей

Салон красоты BATTERFLAY предлагает полный спектр услуг по уходу за телом. В удобное для вас время, в уютной обстановке вы станете еще более привлекательной. Ухоженное тело подарит вам уверенность в себе и хорошее настроение.

Депиляция лица 150 рублей

Подмышки 200 рублей

Ножки до колен 400 рублей

Глубокое бикини 900 рублей

Ждем Вас по адресу: г.Бердск, ул.Лунная, 8

Подробности по телефону: 8-983-306-93-92. Ответим на все Ваши вопросы.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск

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