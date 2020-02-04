BATTERFLAY: Ухоженное тело — лучший подарок

Салон красоты BATTERFLAY предлагает полный спектр услуг по уходу за телом. В удобное для вас время, в уютной обстановке вы станете еще более привлекательной. Ухоженное тело подарит вам уверенность в себе и хорошее настроение.
Депиляция лица 150 рублей
Подмышки 200 рублей
Ножки до колен 400 рублей
Глубокое бикини 900 рублей
Ждем Вас по адресу: г.Бердск, ул.Лунная, 8
Подробности по телефону: 8-983-306-93-92. Ответим на все Ваши вопросы.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск