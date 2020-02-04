Астрологический гороскоп на 4 февраля: Девам сегодня не нужно делать поспешных выводов

Сегодня на небе растущая Луна в Близнецах. В этот день можно заниматься любыми делами, кроме торговли и азартных игр. Постарайтесь насладиться каждой минутой этого спокойного дня и усвоить максимум положительной энергии из космоса.

Астропрогноз для Дев говорит, что в личных отношениях 4 февраля представителям знака придется поэкспериментировать

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что на небе растущая Луна в Близнецах. В этот день можно заниматься любыми делами, кроме торговли и азартных игр. Постарайтесь насладиться каждой минутой этого спокойного дня и усвоить максимум положительной энергии из космоса. Сегодня желательно делать подарки близким и подавать милостыню, навлекая на себя благосостояние.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – ОВЕН

Астрологический прогноз для Овнов на 4 февраля говорит, что сегодня стоит меньше переживать по поводу того, кто и что о вас думает. Отложите ненужную суету. Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем. Разгрузочная диета поможет привести тело в порядок.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – ТЕЛЕЦ

Звезды советуют Тельцам 4 февраля серьезно пересмотреть свою жизнь. Пора прощаться с вредными привычками, которые не тянут вас вниз, но и не дают пользы. Этот день порадует новыми знакомствами с хорошими людьми, вас обязательно пригласят в гости либо же на какое-то другое торжество.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Луна советует Близнецам 4 февраля следить за своей речью. В этот день к вашей персоне будет особо пристальное внимание. Остерегайтесь людных мест, есть вероятность подцепить вирусное заболевание. Не стоит пренебрегать помощью родственников, они проявляют свою заботу о вас, относиться к таким эмоциональным проявлениям стоит с благодарностью.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – РАК

Общий гороскоп для Раков на 4 февраля предостерегает представителей знака, что в этот день вы можете быть излишне вспыльчивыми и агрессивными. Прежде чем кому-то ответить — выдохните и посмотрите на ситуацию под другим углом. Не упускайте момент сделать что-то полезное, новое хобби поможет иначе посмотреть на происходящие вокруг вещи.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – ЛЕВ

Звезды Львам на 4 февраля обещают много заботы и тепла. Домочадцы порадуют вас своим прекрасными отношением. Никому не занимайте денег, они могут понадобиться вам самим. Необходимо научиться рационально распределять свои средства, чтобы потом не возникло таких непредвиденных ситуаций.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – ДЕВА

Астропрогноз для Дев говорит, что в личных отношениях 4 февраля представителям знака придется поэкспериментировать. Не бойтесь брать на себя ответственность. Внезапно можете разочароваться в ком-то из друзей. Не нужно делать поспешные выводы, просто вместо вечерней посиделки — останьтесь дома и для успокоения почитайте книгу.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – ВЕСЫ

Звезды говорят, что 4 февраля Весам придется немного ускорить привычный темп работы, иначе все загаданное — не сбудется. Необходимо составить план действий на ближайшее будущее и выделить для себя основную цель. Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, высока вероятность отравления.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – СКОРПИОН

Луна Скорпионам 4 февраля советует собраться с мыслями и приступать к активным действиям, которые приведут вас к желаемому результату. Всплески ярости могут проявиться совсем неожиданно. Постарайтесь не навредить своей репутации: одно неправильно подобранное слово — и время повернуть вспять уже не получится.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – СТРЕЛЕЦ

Зодиак для Стрельцов на 4 февраля говорит, что в этот день стоит прислушаться к своей интуиции. Многие вещи будут для вас впервые, но это не помешает чувствовать себя как рыба в воде. Друзья и единомышленники готовы оказать помощь в решении любых вопросов, не отказывайтесь от нее.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – КОЗЕРОГ

Астрологи советуют Козерогам 4 февраля научиться говорить: «Нет!» тем, кто переходит грань позволенного. Не бойтесь просить близких о помощи. Прислушайтесь к внутренним ощущениям. Вокруг вас невероятное количество информации, но большая часть из нее ложная, и она явно искажает реальность. Пейте больше воды.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – ВОДОЛЕЙ

Гороскоп для Водолеев говорит, что 4 февраля вам захочется броситься в омут с головой. Ваши романтические чувства будут мешать работе. Научитесь контролировать себя, будьте профессионалами. Стоит прислушаться к мнению родителей и других членов семьи в решении спорных вопросов.

Гороскоп на 04 февраля 2020 – РЫБЫ

Звезды советуют Рыбам 4 февраля заняться профилактикой здоровья, потому что есть высокая вероятность подцепить простудное заболевание. Постарайтесь больше времени уделять отдыху и сну, откладывая на потом вечеринки и встречи с друзьями. Вечер можно провести за просмотром хорошего фильма.

Источник: Хочу