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Бился в конвульсиях и умер: обвинила в бездействии врачей областной больницы жительница Тобольска

08:30 04.02.2020 Фото: Arenda-studii.com.ua
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«Привезли молодого парня лет 35, катали его более двух часов, он бился в конвульсиях», — рассказала местная жительница.

Бился в конвульсиях и умер: обвинила в бездействии врачей областной больницы жительница Тобольска
Мужчина умер в больнице, ведется проверка

Жительница Тобольска обвинила врачей в смерти пациента в областной больнице №3. Сообщение об этом она анонимно опубликовала в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, пациент бился в конвульсиях продолжительное время и умер, не получив помощи.

«Была сегодня в областной больнице №3. Привезли молодого парня лет 35, катали его более двух часов, он бился в конвульсиях, пока ждали анализов, умер в смотровом кабинете. Все было у меня на глазах! Халатность?» — написала возмущенная горожанка.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что действия врачей будут проверены. «Пациент поступил с сильным психомоторным возбуждением, по предварительным данным, на фоне злоупотребления сильнодействующими веществами.

Он проходил полную комплексную диагностику — все отмечено в медицинской документации. Пациент действительно скончался. По данному факту, как и во всех случаях наступления смерти, будет проводиться необходимая проверка. На данный момент

нет оснований считать, что медицинские работники действовали халатно», — отметили в ведомстве.

Источник: URA.RU

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