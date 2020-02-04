1 февраля завершилась подача заявлений на участие в ЕГЭ в 2020 году

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Пять языков на выбор будет предложено для сдачи на обязательном ЕГЭ по иностранному

1 февраля завершается подача заявлений на участие в Едином государственном экзамене в 2020 году.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Выпускники, у которых совпали даты экзаменов по отдельным предметам, имеют возможность сдать их в резервные дни.

Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно лишь при наличии уважительных причин. Они должны быть подтверждены документально. В конце минувшего года Рособрнадзор сообщил, что около 98% одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение. Всего в данном экзамене приняли участие около 674 тыс. школьников.

Источник: АиФ