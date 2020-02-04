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Жестоко зарезал пастушку маньяк в Крыму

09:00 04.02.2020 Фото: Newsbel.by
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Задержанный был неоднократно судим, в том числе за убийства, возбуждено уголовное дело.

Жестоко зарезал пастушку маньяк в Крыму
Мужчина пытался познакомиться с пастушкой, но та ему отказывала

Житель Крыма задержан по подозрению в жестоком убийстве женщины в Евпатории на западе полуострова. Об этом сообщила журналистам в понедельник представитель главного управления СКР по республике Ольга Постнова.

«Свою вину мужчина признал полностью, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе — где закопал мобильный телефон жертвы», — сказала Постнова.

По данным следствия, 4 ноября 2019 года 45-летний безработный мужчина пытался неоднократно познакомиться с 54-летней жительницей Евпатории, которая пасла скот. Получив отказ, он ударил ее ножом. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе — за убийства. С начала ноября он скрывался от следователей в разных районах Крыма. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, убийство пастушки вызвало резонанс в соцсетях, пользователи распространяли слухи о маньяке.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Ужас?

Аноним, 04 февраля 2020 10:18
НВР: где?
Юрий, 04 февраля 2020 10:23
"Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе — за убийства."
Ну что же это за страна? Что опять выпустят чтобы опять кого нибудь убил?
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/04/507835-zhestoko-zarezal-pastushku-manyak-v-krymu?utm_source=smi2

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