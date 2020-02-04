Красивая семерка: «Воспитателя года-2020» выбирают в Бердске

В 2020 году за звание лучшего борются семь воспитателей

Актовый зал школы №3 был полон. 3 февраля поддержать семь конкурсанток «Воспитатель года- 2020» пришли коллеги с плакатами. Приветствуя участников мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что воспитатель — это призвание и образ жизни.

— Я преклоняюсь перед людьми, выбравшими эту профессию. Вы большую часть времени не принадлежите самим себе. Мне нравится стабильность. Я второй год чуть-чуть опаздываю, возле школы стоят вряд машины. Неплохо живем. Стабильно. Любой конкурс — это проявление творческого мастерства. Не стесняйтесь, показывайте! Учитесь слышать друг друга. Хочу как мужчина сказать, что вы очень красивы и пожелать вам женского счастья.

Открыла конкурс Ольга Горбачева из детского сада «Пчелка». Появление воспитательницы из огромной коробки зрители встретили бурными аплодисментами.

Очутились в мультфильме «Трое из Простоквашино»вместе с Олесей Сушко из «Журавушки». Персонажи любимого с детства мультфильма раздали молоко одноименной марки зрителям.

Побывали на «Модном приговоре «с Екатериной Генрих из детского сада «Теремок» и убедились, что воспитатель может не только петь и танцевать, но и выделывать трюки с мечом как Екатерина Банникова из детского сада «Тополек».

Автор видео Елена Белоусова