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414 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае

08:51 04.02.2020 Фото: pixabay.com
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Число зараженных достигло 13 522 человек.

414 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
Коронавирус начал массового распространяться по Китаю в декабре 2019 года

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 414, число зараженных достигло 13 522, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Местные власти выявили за 3 февраля 64 новых летальных исхода и 2345 новых случая заражения. Согласно сообщению, 1242 новых случая зафиксировали в городе Ухань, который является эпицентром заболевания.
Также указывается, что по состоянию на 00.00 4 февраля (19.00 по мск, 3 февраля) 396 жителей Хубэя излечились от коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране в понедельник достигло 17,2 тысячи человек, умерших было более 360. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: РИА Новости

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