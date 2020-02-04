Откусил руку женщине лев в Крыму. Владельца сафари-парка «Тайган» арестовали

Меру пресечение изменили из-за нарушения условий подписки о невыезде

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков арестован на два месяца и взят под стражу в зале суда, информацию об этом РИА Новости подтвердили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее о его аресте на два месяца сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Постановлением Белогорского райсуда 3 февраля 2020 года Зубкову Олегу Алексеевичу изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца (до 3 апреля 2020 года) в связи с нарушением ранее избранной меры пресечения (подписка о невыезде)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Постановление суда в законную силу не вступило, так как оно может быть обжаловано в Верховном суде Крыма, сообщили в ведомстве.

«Зубков Олег Алексеевич был взят под стражу в зале суда», — добавили в прокуратуре.

Позднее руководитель пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина сообщила РИА Новости, что Зубкова доставили в симферопольское СИЗО. «Зубков находится в СИЗО Симферополя. Из Белогорска его уже увезли», — сказала Алексагина.

Ранее в региональном СК сообщали, что 46-летняя женщина заказала экскурсию «Прогулка со львами» в парке «Тайган». Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. Потерпевшей оказалась туристка из Кирова Ольга Соломина. Инцидент произошел в июле 2018 года.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Источник: РИА Новости