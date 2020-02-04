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Приостановил импорт фруктов и овощей из Китая «Магнит»

10:15 04.02.2020 Фото: Retail-life.ru
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С начала года компания начала импортировать фрукты и овощи из других стран — Марокко, Израиля, Турции.

Приостановил импорт фруктов и овощей из Китая Магнит
В Китае бушует Коронавирус

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщили РИА Новости в компании.
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 года и около 3% от продаж фруктов и овощей. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — сказали в компании.
«В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — подчеркнули в ритейлере.

«Магнит» — второй российский ритейлер по размеру выручки и первый — по количеству магазинов. На конец сентября 2019 года сеть насчитывала 20 497 магазинов: 14 507 «магазинов у дома», 467 супермаркетов и 5 523 магазина косметики. Большинство магазинов группы находятся в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах, торговые объекты расположены также в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах.

Источник: РИА Новости

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