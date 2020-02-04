Фото: Чистят снег с крыш ваших домов в Бердске?

Температура ожидается плюсовая. Поэтому снег, который лежит на крышах зданий, будет тяжелый, нагрузка соответственно возрастет. Поэтому сейчас необходимо проверить, в первую очередь, все крыши зданий, сообщают чиновники.

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Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приближается потепление, которое принесет проблему очистки крыш в Бердске. Снег станет тяжелым и может стать причиной обрушения кровли.

В ночь на воскресенье обрушилась кровля в пристройке кафе-бара «Родня» Академгородка, пострадало пять человек, один из них погиб, сообщил на совещании чиновников 3 февраля начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев. Аналогичный случай произошел перед выходными в Калининском районе Новосибирска — обрушился чердак. Площадь была небольшая, 15 кв. метров, системы жизнеобеспечения не пострадали, потолочное перекрытие не было нарушено, отметил Пономарев.

— Температура ожидается плюсовая. Поэтому снег, который лежит на крышах зданий, будет тяжелый, нагрузка соответственно возрастет. Поэтому сейчас необходимо проверить, в первую очередь, все крыши зданий — и не обязательно жилые это или нежилые помещения. Крыши необходимо очистить, чтобы исключить случаи обрушения зданий либо конструкций зданий. Эту задачу хотел бы донести до всех руководителей и до жителей частного сектора. Управляющим компаниям будет направлено поручение об уборке снега с кровель. Часть уже приступила к выполнению. Вопрос взят на контроль, — рассказал Василий Пономарев.

По словам Василия Васильевича, проверка кровель зданий с массовым пребыванием людей в городе началась еще раньше. Одна чистка снега уже произведена.

— Поставлена задача проверить не только крыши, но и козырьки, в том числе и на хозяйственных постройках, — подчеркнул Пономарев.