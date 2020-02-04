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Фото: Чистят снег с крыш ваших домов в Бердске?

10:07 04.02.2020 Фото: Марины Волковой
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Температура ожидается плюсовая. Поэтому снег, который лежит на крышах зданий, будет тяжелый, нагрузка соответственно возрастет. Поэтому сейчас необходимо проверить, в первую очередь, все крыши зданий, сообщают чиновники.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер. Среда. Бердск»:

Вы замечали, как чистят снег с крыш ваших домов? Если у вас есть, что сказать по этому поводу — плохое или хорошее — то вы можете написать в редакцию на электронный адрес bkurer@mail.ru или позвонить по номеру телефона: 8383-41-3-00-10. Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» приедут на место и подготовят репортаж.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приближается потепление, которое принесет проблему очистки крыш в Бердске. Снег станет тяжелым и может стать причиной обрушения кровли.

В ночь на воскресенье обрушилась кровля в пристройке кафе-бара «Родня» Академгородка, пострадало пять человек, один из них погиб, сообщил на совещании чиновников 3 февраля начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев. Аналогичный случай произошел перед выходными в Калининском районе Новосибирска — обрушился чердак. Площадь была небольшая, 15 кв. метров, системы жизнеобеспечения не пострадали, потолочное перекрытие не было нарушено, отметил Пономарев.

— Температура ожидается плюсовая. Поэтому снег, который лежит на крышах зданий, будет тяжелый, нагрузка соответственно возрастет. Поэтому сейчас необходимо проверить, в первую очередь, все крыши зданий — и не обязательно жилые это или нежилые помещения. Крыши необходимо очистить, чтобы исключить случаи обрушения зданий либо конструкций зданий. Эту задачу хотел бы донести до всех руководителей и до жителей частного сектора. Управляющим компаниям будет направлено поручение об уборке снега с кровель. Часть уже приступила к выполнению. Вопрос взят на контроль, — рассказал Василий Пономарев.

По словам Василия Васильевича, проверка кровель зданий с массовым пребыванием людей в городе началась еще раньше. Одна чистка снега уже произведена.

— Поставлена задача проверить не только крыши, но и козырьки, в том числе и на хозяйственных постройках, — подчеркнул Пономарев.

Фото: Чистят снег с крыш ваших домов в Бердске?

С ваших крыш снег чистят?

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