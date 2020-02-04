Маткапитал в 2020 году: 15 апреля получат 466 617 руб. на первого и 616 617 руб. на второго ребенка семьи Бердска

Руководитель УПФР Елена Чуль сообщила, что ее сотрудники готовы выдавать сертификаты маткапитала на первенца. Но закона все еще нет. Каждый день в городе рождается один бердчанин-первенец.

Право на материнский капитал в 616 тыс. рублей имеют семьи со вторым ребенком

Президент России Владимир Путин подписал поручения по исполнению послания Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат. Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 февраля, руководитель управления ПФР Бердска Елена Чуль, отделение готово к работе по новшествам Владимира Путина.

— Ждем. Я так поняла, что быстро и не обещали. Приходится верить словам президента. Мы, по большому счету, готовы. Как только будут какие-то документы, мы готовы к работе. Все четко понимают, что без законодательных и нормативных документов, это не возможно. Ведь речь идет о деньгах, которые будут выделяться не просто на основании нормативных документов, а на основании закона, — прокомментировала Елена Чуль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Путин поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, президент России анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен быть рожден после 1 января 2020 года.

— Документы на материнский капитал на первого ребенка мы пока не принимаем. Закона нет, а без него нет разъяснений, как будут происходить начисления. Уже понятно, что этот закон коснется всех мамочек, родивших первенца с 2020 года. По нашим данным, в Бердске каждый год рождается по первенцу. Сегодня мы проводим организационную, аналитическую работу. Мы понимаем, что нагрузка на пенсионное отделение будет колоссальная. Думаю, что список документов останется прежним. Зачем усложнять эту систему каким-то дополнительными документами.

Кто получит маткапитал

Для того, чтобы получить материнский капитал, семья должна иметь на это право. Это должна быть родившая мать, усыновившая женщина или мужчина, которые являются гражданами России на момент рождения или усыновления ребенка. Ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2007 года.

Какие документы нужны

Для получения материнского капитала нужны: копии паспортов родителей или усыновителей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС матери, документ, подтверждающий гражданство РФ матери или усыновительницы и ребенка.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, например, загранпаспорт гражданина РФ для россиян, проживающих за границей, решение об усыновлении, если один или несколько детей в семье были усыновлены, документы, подтверждающие прекращение права на сертификат — свидетельство о смерти отца или матери, решение суда о лишении родительских прав. Справки из учебного заведения, если сертификат оформляется на совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, являющегося студентом дневного отделения.

Если раньше надо было предоставлять два свидетельства о рождении на первого и второго ребенка, то сейчас достаточно одного свидетельства о рождении первенца с одним заявлением и со справкой о составе семьи.

Куда нести документы

Собранный пакет документов необходимо подать через электронный портал Госуслуг или лично в МФЦ, либо в городком отделении УПФР. К полному пакету документов нужно будет прикрепить заявление, которое обрабатывает Пенсионный Фонд.

Родителям будут назначены сроки получения сертификата на материнский капитал, выдана опись принимаемых документов, где будет указана дата готовности.

Сколько ждать сертификат

Срок рассмотрения заявления — один месяц. Должно прийти уведомление, а потом и сам сертификат. В случае, если заявление удовлетворено, деньги перечисляются на счет материнского капитала матери в течение 10 рабочих дней.

На что можно потратить материнский капитал

Средства материнского капитала не выдают наличными и не переводят на расчетный счет для нецелевого использования, например, на ремонт, путешествие или покупку автомобиля. Их перечисляют напрямую в банк, продавцу квартиры или образовательному учреждению.

466 тысяч рублей можно потратить на погашение ипотеки, строительство дома, покупку жилья. образование детей, накопительную пенсию матери или товары и услуги для детей-инвалидов.

Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 2026 года. Это значит, что сертификат и средства господдержки смогут получить семьи, в которых ребенок родится до 31 декабря 2026 года.

Елена Чуль признается, семьи Бердска направляют средства материнского капитала на погашение ипотеки.